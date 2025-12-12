Gobierno autoriza operación del tren de pasajeros Nobsa–Corrales–Paz de Río en temporada navideña

En el marco del lanzamiento de la ruta navideña “Boyacá Mágica Navidad sobre Rieles – Tren de la Vida y la Esperanza”, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó el acto administrativo que autoriza el funcionamiento del tren de pasajeros en el corredor férreo Nobsa–Corrales–Paz de Río durante la temporada decembrina.

La decisión garantiza que el servicio opere bajo condiciones de seguridad y control por parte del Estado, permitiendo que el ferrocarril retome su papel social como medio de integración regional y alternativa de transporte segura para las comunidades boyacenses.

“Hoy el tren vuelve a servirle a la gente. Esta autorización demuestra que el Estado está presente, regulando, cuidando la vida y haciendo posible que las familias viajen juntas en Navidad”, afirmó la ministra de Transporte.

La habilitación del servicio permitirá la movilización de pasajeros durante las festividades de fin de año e inicios de 2026, fortaleciendo la conectividad entre los municipios del corredor férreo y dinamizando el turismo y la economía local en Boyacá.

Con esta medida, el Gobierno Nacional ratifica que la reactivación del tren de pasajeros avanza como una política pública concreta, orientada a recuperar el ferrocarril como un servicio cercano, seguro y al servicio de la comunidad.