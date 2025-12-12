En un mismo día, cuatro agentes de tránsito fueron agredidos en Medellín; hubo dos capturados

Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín denuncia un aumento en el incremento de las agresiones contra los agentes de tránsito por parte de conductores infractores. En todo el 2025 ya son 11 las personas capturadas por estas agresiones.

Según el reporte de la alcaldía, en un solo día cuatro funcionarios quedaron lesionados por conductores de motos que intentan huir de puestos de control instalados. Las agresiones se reportaron en dos zonas el pasado martes 9 de diciembre: una en Manrique, donde un hombre en una moto chocó con otra moto del tránsito; en ese momento, tres agentes fueron atendidos en centros médicos. El otro se registró en el sector de La Asomadera en El Salvador; allí otra moto, evitando un puesto de control, también chocó con una moto de tránsito y de la policía; los dos funcionarios quedaron lesionados. Dos personas fueron capturadas y dejadas en manos de la fiscalía por el delito de violencia contra servidor público.

“Ambos agresores fueron capturados, sus motocicletas inmovilizadas y recibieron comparendos conforme a la norma. Nuestros agentes interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación. Porque en Medellín lo decimos con firmeza, quien agreda o intente agredir a uno de nuestros uniformados tendrá que responder ante las autoridades judiciales”, manifestó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad.

El funcionario recordó que cuando un agente de tránsito está realizando su labor de regulación y control de la movilidad, la única intención es proteger la vida y la integridad de todos los actores viales. Por lo que pidió respeto hacia ellos.