En horas nocturnas estará cerrado El Malecón

Cierre de vías en el malecón en horas nocturnas / Foto Archivo( Foto: Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta anunciaron el cierre de un tramo de la Avenida Libertadores sobre El Malecón para permitir el tránsito de las personas en la ruta sobre el alumbrado navideño.

Los días 12, 13, y 14 de diciembre el tramo que compromete el parque de Guadua hasta la calle 16 del barrio Caobos estará cerrado desde las 7 pm hasta las 12 pm con el fin de permitir el disfrute de quienes lleguen a la zona.

El secretario de tránsito del municipio de Cúcuta Jhoan Botello dijo a Caracol Radio que “esta es una prueba piloto que ha sido evaluada por el señor alcalde para permitirle a los ciudadanos un desplazamiento peatonal tranquilo”.

Indicó el funcionario que “la idea es evaluar el resultado de este ejercicio para determinar si se aplica durante la temporada de fin de año o si por el contrario se levanta”.

El funcionario pidió a los conductores comprensión, para poder evitar desordenes, u traumatismos durante la medida que se pondrá en marcha desde hoy. Como también recomendó utilizar vías alternas durante las próximas 72 horas.