Elecciones 2026: ¿Se consolida alianza entre Luna, Cárdenas, Galán, Aníbal y Oviedo?

Se está terminando de consolidar una alianza entre Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo para las elecciones presidenciales del próximo año.

Si bien Luna, Cárdenas y Galán ya se montaron en una alianza, se espera que en los próximos días, junto con la finalización de la entrega de firmas a la Registraduría, el exgobernador de Antioquia y el exdirector del DANE se sumen a la coalición.

Lo que se sabe hasta el momento es que los 5 precandidatos buscarán medirse en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para elegir al que será su candidato único a la Presidencia y que a esta coalición podrían sumarse otros nombres como los de Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón.

Los acercamientos entre los precandidatos:

Este jueves los precandidatos David Luna y Mauricio Cárdenas sorprendieron acompañando a Aníbal Gaviria a entregar sus firmas en la Registraduría. Según informaron en ese momento, aunque aún no se ha firmado la alianza, las conversaciones entre los 5 si van muy adelantadas.

Ahora, la ausencia de Galán en esa cita se debió a que el director del Nuevo Liberalismo se encontraba de gira por Bucaramanga. Allá se reunió con 150 empresarios de todo el departamento de Santander y también estuvo acompañando a su candidato a las elecciones atípicas de la alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo.

Se espera entonces que la próxima semana cuando Juan Daniel Oviedo entregue sus firmas ante la Registraduría, se termine de sellar la coalición que además está ya buscando un nombre, diferente a “los candidatos de la centro derecha”.