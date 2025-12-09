Coalición Partido de la U – Mira oficializa su lista de aspirantes a la Cámara por Boyacá

Boyacá

La Coalición Partido de la U – Mira presentó oficialmente su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Boyacá, integrada por liderazgos con amplia trayectoria pública, representación territorial y experiencia en sectores sociales, agrarios y comunitarios.

Entre los aspirantes está Jairo Castiblanco, oriundo de Samacá, municipio donde obtuvo 4.063 de los 22.413 votos que lo llevaron al Congreso. Actualmente integra la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y cuenta con un amplio recorrido político: fue diputado de Boyacá con la votación más alta en su momento (17.000 votos), concejal de su municipio y candidato a la Alcaldía.

También figura Humphrey Roa Sarmiento, arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Gestión Municipal y una maestría en Gestión Urbana y Desarrollo Regional. En la actualidad cursa estudios de Derecho en la Universidad de Boyacá. Fue Representante a la Cámara en los periodos 2010–2014 y 2014–2018, luego de iniciar su trayectoria como jefe de Bienes y Servicios del Congreso. Además, fue concejal de Chinavita y diputado de Boyacá, cargo al que llegó con la mayor votación de su partido.

La lista incluye igualmente a Miguel Ángel Vivas Flórez y Liby Puerto Granados, esta última reconocida activista agraria e integrante de la Asociación de Mujeres Campesinas de Boyacá, desde donde ha impulsado procesos organizativos y de defensa de los derechos rurales.

Se suma Nancy Janeth Zapata Pachón, administradora pública y licenciada en Lengua Extranjera Inglés, oriunda de Chiquinquirá, con experiencia en gestión territorial y educativa.

Finalmente, completa la lista Yury Neil Díaz Aranguren, exalcalde de Tota y exdiputado de Boyacá, quien confirmó su aspiración a la Cámara tras recibir invitaciones de varios sectores políticos. Díaz Aranguren, recordado por su particular nombre asociado a dos grandes figuras de la historia espacial un cosmonauta soviético y un astronauta estadounidense, busca regresar a un cargo de elección popular con el respaldo de la coalición.