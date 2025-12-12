Distrito propone reforma de las alcaldías locales en Bogotá para “mejorar la calidad del gasto”

Bogotá D.C

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero , reveló que desde hace un tiempo han estado trabajando en una reforma en el funcionamiento de las alcaldías locales, con el objetivo de "mejorar la calidad del gasto“.

Esta reforma pretende cambiar fundamentalmente dos cosas. La primera es la forma en la que es elegido el alcalde o alcaldesa local.

"Ese es un proceso político y, por supuesto, si bien lo reconocemos, lo legitimamos y lo hemos respetado, creemos que puede ser mejorado“, aseguró el funcionario sin ahondar en el tema de cómo podría mejorarse el proceso de elección.

El segundo tema que debe reformarse es la estructura administrativa con relación a los Fondos de Desarrollo Local.

“Un alcalde local tiene más de 280 funciones y no hay cargos directivos en las alcaldías locales. Él responde por el gasto y es el responsable también ante más de 50 instancias de participación que hay en cada una de las localidades de Bogotá”, indicó Quintero.

Esta propuesta de la Secretaría de Gobierno se da a conocer, luego de múltiples denuncias por presunta corrupción en las alcaldías locales de la ciudad.

En estas entidades locales, más de 1.200 procesos de contratación se han realizado , de las cuales el 1.5% ha recibido algún tipo de denuncias.

“Todas las hemos investigado y donde hemos encontrado situaciones complejas o que nos generan algunas dudas, hemos tomado decisiones y lo seguiremos haciendo. No tenemos ningún temor a hacerlo”, sostuvo el secretario.