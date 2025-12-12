Diamante Eléctrico es uno de los líderes del rock colombiano

La dupla bogotana, con 14 años de trayectoria, logró convertir la frase “los hombres sí lloran” en una declaración pública. La canción que reinventa el concepto de The Cure poco a poco fue haciendo mella en los estereotipos de género en la escena musical rockera.

¿Quién es el cantante principal de Diamante Eléctrico?

Juan Galeano, la voz principal y bajista, se formó en Holanda como contrabajista de jazz; desenfadado y sin pelos en la lengua, y Daniel Álvarez, guitarrista, más sereno y de tono conciliador, son el complemento mutuo perfecto que formó en 2012 Diamante Eléctrico (@Diamanteelectrico).

Para ellos, llevar la contraria y tener capacidad de reflexionar son los lugares donde reside el éxito de la banda de rock; han creado himnos rebeldes que reflejan los lados más oscuros y los más luminosos de la vida.

Son mejores amigos con diferencias visibles, pero cuando uno inicia la idea, el otro la termina. “Hablamos todos los días, en los momentos buenos y en los malos, estamos uno para el otro”, dice Galeano, a lo que Álvarez complementa rápidamente. “Juan me ha enseñado el valor de las diferencias”.

Con el tiempo, han dejado de competir en el mercado voraz que les impone la industria; al contrario, buscan humanizarla. Su apuesta por la magia de crear juntos es una decisión que les ha traído cuatro premios Grammy Latino, ocho álbumes de estudio y un sencillo incluido entre las 100 canciones en español más importantes del siglo XXI según Rolling Stone.

Momentos icónicos de la banda Diamante Eléctrico

Pero su mayor galardón es una enorme y fiel fanaticada en toda América Latina. Álvarez y Galeano han demostrado que no hay nada más rockstar que ser vulnerables. “Creemos que lo más responsable es decirle al músico joven que no solo va a generar dinero con el instrumento en la mano, sino que hay mucho trabajo antes de eso. Hay que quitarle las máscaras a nuestra industria, esa falsa ilusión de dinero, fama y rock and roll”, sostiene Galeano.

En definitiva, Diamante Eléctrico es una joya que brillo con rapidez; para 2013 —un año después de su creación— ya habían sido nominados a los premios Shock, que ganarían en dos ocasiones.

Además, fueron teloneros de Foo Fighters en 2015 y abrieron el concierto de los míticos Rolling Stones en 2016 y un año después tocaron en Coachella; después de 5 años de carrera, la agrupación se había hecho un lugar en la escena latinoamericana.

El Diamante es terco; han insistido en poner su amor por la música por encima de la fama y el dinero. “Nuestra meta, cuando empezamos y todavía, es no vender nuestra esencia por dinero. Por eso seguimos haciendo las cosas como las hacemos. Queremos llegar persona a persona”, dice Álvarez.

De hecho, para ambos la banda es construida en colectivo: “Nuestra mayor riqueza es la gente: la gente con la que trabajamos, la gente que escucha la música que hacemos. Este año es la gente la que nos ha mantenido de pie”, dice Galeano.

De igual forma, se toman en serio ser llamados líderes; sus ojos pasan por cada detalle de sus productos, se niegan a que sus seguidores sean cifras en un cuadro de Excel. En sus cuarentas y varias décadas de trayectoria, han asumido un compromiso en hacer proyectos humanos, sinceros y económicamente sostenibles.

Con sus convicciones férreas le dan un sello único a la banda, que, además de ofrecer música de calidad y letras que buscan hablar de los lados más oscuros del negocio y la vida, han hecho de la transparencia una bandera.

El mejor ejemplo de ello sucedió con su single Qué bonito es lo bonito; en él, Álvarez plasma su lucha contra la depresión. Su repercusión resultó en una oleada de conversaciones sobre salud mental, machismo y precariedad del sector cultural.

““Ya vi al diablo a los ojos, ya forcé cerrojos, ya planeé mi funeral. Pero está más chido acá”, escribió.

¿En qué país está El Diamante Eléctrico?

Para 2024 decidieron materializar sus ideas en casa; tras seis años radicados en México, llegaron al país con Malhablado, un álbum cercano a sus orígenes con la capital como protagonista.

Así mismo, empezaron a trabajar en sus carreras individuales; Álvarez encontró un enfoque pedagógico con la agencia M3. “Me gustaría formar líderes culturales que entiendan el rigor y la multidisciplinariedad que esto implica”; además, estrenó AlvarezMejia, su primer álbum en solitario.

Hace 3 años, en 2022, Galeano se unió al equipo de Morrissey, británico al que quiere acompañar en una de sus últimas giras; ambos se preparan para dar a luz en 2026 su nuevo disco Crudo y Cursi.

Apuesta concebida para teatros que busca acercar a público más joven a la banda para ampliar su universo. Su máxima es “Seremos tan grandes como la gente nos permita”.