Día de la Virgen del Carmen, la tradición que perdura en los vecinos del barrio Blas de Lezo

Cientos de feligreses se congregaron desde la madrugada de este miércoles para celebrar el Día de la Virgen del Carmen en el parque del barrio Blas de Lezo, ubicado al lado de la transversal 54. La agenda religiosa inició con la tradicional alborada que recorrió las calles principales del sector y continuó con el Santo Rosario y la Eucaristía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Yasid Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal, anunció que este año la procesión que se realizará a partir de las 4 de la tarde retomará su recorrido tradicional ante la culminación de rehabilitación de algunas vías. Previamente, a las 3, se adelantará la bendición de vehículos en el ‘Parque de la Virgencita’.

“La Virgen del Carmen tiene un significado muy grande para mí porque hace muchos años los médicos prácticamente me dijeron que no podía tener hijos. Yo oré con fe y la Virgen hizo posible que me convirtiera en madre, hoy tengo dos hermosas hijas. Todos los años madrugo, recorro la procesión y ayudo a organizar todas las actividades con la parroquia”, manifestó Barrios en los micrófonos de Caracol Radio.

Luego de la procesión, las actividades religiosas culminarán en el barrio Blas de Lezo a las 6:30 de la tarde con la Misa en honor a la Virgen del Carmen en el templo y un “fandango”, donde se espera la presencia del alcalde Dumek Turbay.