Deben usarse bajo estrecho seguimiento médico: OMS por reconocimiento de medicamentos para adelgazar

A inicios de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una primera guía sobre el uso de una nueva clase de medicamentos para bajar de peso debido al aumento continuo de la obesidad,

Sin embargo, recalcaron que estos medicamentos "deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo". Que fue el mismo llamado que hizo en La W, con Julio Sánchez Cristo, Laura Regil, directora del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la Organización Mundial de la Salud.

“Estas directrices están relacionadas al uso de estos medicamentos de la clase GLP-1, agonistas de esta hormona. Estos medicamentos pueden ser usados para reducir el peso en personas que tienen obesidad. Obesidad definida como un índice de masa corporal de más de 30″, explicó.

Esos medicamentos serían, por ejemplo, la liraglutida, semaglutida y tirzepatida, conocidos popularmente por sus nombres comerciales como Ozempic, Wegovy o Mounjaro".

“Deben usarse bajo estrecho seguimiento médico”

La doctora Regil explicó, además, que “la Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación que es condicional. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que se reconocen los beneficios en bajar de peso; sin embargo, también se reconoce que la información que se obtiene para el uso de estos medicamentos para bajar de peso viene de estudios que se condujeron entre 6 y 40 meses más o menos“.

Advirtió que “la duración por un uso mayor de este periodo aún no se conoce, entonces de ahí que se tiene que usar este medicamento bajo estrecho seguimiento médico ”.

Resaltó: “De este modo vamos aprendiendo conforme se va usando y van saliendo en un uso más prolongado. Podemos decir que dentro de ese periodo, entre 6 y 40 meses, los efectos secundarios son mínimos, aunque en algunos casos raros puede haber efectos serios a la salud”.

Uso estético

Regil también hizo un llamado a que se tenga en cuenta que este medicamento no es concebido netamente para fines estéticos, aunque no es un secreto que hay personas que lo usan por ese aspecto y ahora que serán de más fácil acceso, la OMS resolvió emitir esa recomendación.

“Justamente parte de emitir esta recomendación es para traerlo a la atención de que se tiene que usar bajo estricto cuidado médico. Efectivamente puede haber un mal uso, pero la intención de la Organización es traer atención y decir, ‘esto no es solamente para bajar de peso por cuestiones estéticas’”, contó.

Y añadió, así, “que la obesidad, en el contexto de la directriz, se entiende como una enfermedad que tiene características metabólicas que requieren ser tratadas. Este medicamento, como mencionaba, también tiene efectos sobre diabetes. Entonces no es un medicamento solo por moda para bajar de peso, es un medicamento que permite una opción clínica para personas que lo necesitan”.

