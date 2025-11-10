Finalizó la Bienal Internacional de Arte de Bogotá, la visitaron más de 3 millones de asistentes

Bogotá D.C

Del 20 de septiembre al 9 de noviembre se realizó la Bienal Internacional de Arte de Bogotá BOG 2025, una gran exposición artística que se repite cada dos años y que por primera vez tuvo lugar en la capital del país.

Este evento estuvo presente en 28 sedes, entre museos y bibliotecas, y con obras en el espacio público con cientos de artistas, curadores y expositores.

Para el secretario de Cultura, Santiago Trujillo , esta edición fue un éxito y un hito cultural para Bogotá.

“Nos pusimos en el mapa de los grandes eventos de artes plásticas y de Bienales del mundo. Fue un impulso al desarrollo económico de las industrias culturales. En la ciudad fueron miles las personas que nos visitaron desde otros lugares pero lo más importante, la Bienal fue una estrategia para construir orgullo y confianza en nuestra ciudad”, destacó el funcionario.

Fueron más de 3 millones de personas que visitaron y disfrutaron de este evento en el que participaron 350 artistas de 22 países del mundo.

Asimismo el secretario anunció que ya están trabajando desde la Alcaldía de Bogotá para que la Bienal sea un evento destacado y reconocido en la capital como los festivales al parque.

“Tenemos que sentirnos muy orgullosos porque hoy nos consideran internacionalmente como una de las capitales culturales más importantes de esta región del mundo”, indicó Trujillo.