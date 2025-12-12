Carrillo vincula a Benedetti con la “Ñoñomanía” y denuncia vendetta política

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, le salió al paso a las acusaciones de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre presuntas irregularidades de Fondo Adaptación.

En una rueda de prensa convocada para responder los cuestionamientos, Carrillo relacionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, con la llamada “Ñoñomanía”, al asegurar que en el Fondo Adaptación habrían ocurrido favorecimientos durante periodos anteriores, hechos que, según dijo, él mismo denunció.

“No es buena idea pelear con Armando Benedetti y sus socios, pero si hemos llegado a este punto, no hay nada más que hacer”, expresó.

Carrillo calificó las acusaciones de Rodríguez como una “vendetta política” y aseguró estar dispuesto a afrontarla.

También defendió la decisión de reubicar las oficinas del Fondo de Adaptación, señalando que la entidad presentaba condiciones de hacinamiento que afectaban a funcionarios y contratistas.

Según explicó, en la antigua sede había pico y cédula para usar oficinas y las salas de juntas funcionaban como co-working, situación que consideró incompatible con un gobierno que promueve la dignificación laboral. Afirmó, además, que el nuevo espacio mantiene un costo por metro cuadrado similar gracias a un acuerdo con el propietario.

Sobre su salida de la entidad, Carrillo reiteró que no renunciará.

“Podría tener una vida más tranquila, pero a este gobierno le quedan siete meses. Hay proyectos andando y recursos que se ejecutarán a comienzos del próximo año. Si me fuera, abriría la puerta para que esta entidad, que contrata sin Ley 80 en plena época electoral, se convierta en un botín de algunos aliados del gobierno”, sostuvo.

Carrillo dijo que está a la espera de una conversación con el presidente Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra sobre su continuidad en la UNGRD.

Contratos cuestionados

Carrillo explicó que el contrato de consultoría para Dinámicas Hídricas en La Mojana, por 56.000 millones de pesos, fue declarado desierto.

“Ningún contratista cumplió los requisitos”, indicó.

Sobre la Ruta del Arroz, recordó que este proyecto fue contratado el 13 de diciembre de 2024.

“Un día después se recibieron denuncias de corrupción que fueron trasladadas de inmediato a los organismos de control”, explicó.

En cuanto a Senderos para la Paz, vías rurales desarrolladas con las comunidades de La Mojana, explicó que tiene una ejecución del 33%. 140 convenios están estructurados y publicados en SECOP, 94 de ellos pendientes de pago para comenzar obras a partir de enero.