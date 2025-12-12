“Beso de tres” una mirada honesta a las decisiones que marcan la vida

Se encuentra disponible en la cartelera colombiana “Beso de tres” (The Threesome), una comedia romántica con una mirada fresca y profundamente humana sobre las relaciones contemporáneas. Dirigida por Chad Hartigan, presenta un retrato lúcido de cómo una decisión impulsiva puede alterar para siempre la vida de tres personas. Más allá de enfrentar la llegada de un hijo.

En “Beso de tres” Connor, un joven que vive un momento inesperado cuando su amor platónico, Olivia, lo lleva a un encuentro de tres con Jenny; esa misma noche, ambas mujeres quedan embarazadas. Lo que nace como un impulso termina desencadenando emociones, dudas y decisiones que pondrán a prueba su madurez emocional. En esta comedia romántica atrevida, luminosa y llena de sorpresas, los tres descubrirán que una sola noche puede cambiarlo todo.

Cortesía: Película “Beso de tres” (The Threesome) Ampliar

Olivia, interpretada por Zoey Deutch; Jenny, encarnada por Ruby Cruz; y Connor, interpretado por Jonah Hauer-King, están muy lejos de ser personajes perfectos. Por el contrario, exponen su vulnerabilidad, su humanidad y esas contradicciones que nos definen como seres adorablemente imperfectos, especialmente cuando el corazón y el deseo toman el control.

Una historia divertida y actual sobre las nuevas formas de amar, equivocarse y volver a empezar. Porque cuando las reglas del romance se rompen, las emociones se desbordan y nadie sale ileso. “Beso de tres” (The Threesome) se encuentra disponible en salas de cine colombianas desde el 11 de diciembre.