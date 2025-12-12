Bazar de Marcas Súper Outlet se toma Plaza Mayor con el mayor outlet de temporada en Medellín
Del 12 al 16 de diciembre, Plaza Mayor albergará el Bazar de Marcas Súper Outlet, un evento que reúne grandes marcas con descuentos de fin de año.
Medellín, Antioquia
Plaza Mayor Medellín será el escenario del Bazar de Marcas Súper Outlet, un evento que se consolida como el outlet de temporada más grande de la ciudad y que reunirá, en un solo lugar, a empresas nacionales e internacionales con ofertas especiales para el cierre del año.
El evento se desarrollará entre el 12 y el 16 de diciembre de 2025 y está concebido como una plataforma comercial estratégica para las marcas, que podrán dar salida a saldos de inventario de manera formal y legal, con impacto directo en su liquidez y en el cierre contable del año.
Para los visitantes, el Súper Outlet representa la posibilidad de acceder a grandes descuentos en productos de reconocidas marcas, en plena temporada navideña, consolidándose como uno de los principales planes comerciales de diciembre en Medellín.
Más que compras: experiencia y entretenimiento
El Bazar de Marcas Súper Outlet no estará limitado únicamente a la oferta comercial. Durante los cinco días del evento, los asistentes encontrarán una muestra comercial amplia, acompañada de una oferta gastronómica, presentaciones artísticas y actividades pensadas para el público familiar.
Además, el evento incluirá sorteos navideños, con el objetivo de fortalecer la experiencia de los visitantes y dinamizar la permanencia en el recinto ferial, integrando entretenimiento y consumo en un mismo espacio.
Plataforma para marcas y dinamización económica
Desde la organización se ha planteado el Súper Outlet como un nuevo canal de comercialización para las empresas, en un entorno controlado, legal y formal, que permite mejorar la rotación de inventarios y aumentar las ventas en una de las épocas de mayor movimiento económico del año.
El evento es organizado por Plaza Mayor Medellín S.A., Bazar de Marcas S.A. y Asterisco Diseño de Experiencias, y se realizará en el Recinto de Exposiciones de Plaza Mayor, uno de los principales centros de eventos del país.