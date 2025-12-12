Avanza el convenio para construir la vía La Mata–Convención

Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en Cúcuta que el gobierno nacional avanza en la construcción de la vía La Mata–Convención, un corredor clave para el Catatumbo y cuya ejecución ha estado históricamente marcada por riesgos de seguridad.

Sánchez anunció que el proyecto ya está en fase final de estructuración administrativa.

“Estamos ya finalizando un convenio tripartita entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y Ejército Nacional para construir gran parte de los kilómetros en la vía La Mata–Convención”, aseguró.

El Ministro explicó que el Invías será el responsable de la gestión de recursos y su transferencia al operador logístico, mientras que la ejecución estará a cargo del Batallón de Ingenieros del Ejército.

“Invías va a ser el encargado de la gestión de todos los recursos y transferirlos a un operador logístico…y el ejecutor va a ser nuestro Ejército Nacional con un batallón de ingenieros”.

Sánchez enfatizó que esta obra responde a una petición reiterada de las comunidades del Catatumbo.

“Los pobladores puedan tener mejores opciones…eso es lo que pide la gente, eso es lo que piden nuestros campesinos”, señaló.

Sin embargo, insistió en que existen sectores armados que se oponen al desarrollo.

“Los únicos que no lo quieren son los criminales porque no les conviene que llegue la prosperidad…no les conviene que le solucionemos el problema a los más pobres”.

El Ministro recordó que construir vías en zonas críticas del departamento ha costado vidas.

“Cuántos muertos no nos ha costado hacer la vía Tibú–La Gabarra”, dijo, al explicar por qué esta intervención contará con un componente especial de seguridad. “Ya hay un proyecto enfocado en seguridad… por eso lo va a hacer Ingenieros”.

Sánchez subrayó que el proyecto busca no solo construir infraestructura, sino integrar a la población local en su ejecución.

“Es una oportunidad enorme para que los pobladores hagan parte de ello y ayuden a construir esa vía”.

Sánchez concluyó que estos proyectos hacen parte de una estrategia que busca romper la dependencia económica de los territorios con las economías ilegales.

“Es un plan integral que implica seguridad, pero también inversión y desarrollo social de la mano de la comunidad”.