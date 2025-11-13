Este será el primer edificio en Colombia dedicado al E-Commerce: No estará en Bogotá // Caracol Radio

El auge del comercio electrónico en América Latina sigue en expansión, y Colombia se consolida como uno de sus protagonistas. Desde Medellín, el Grupo Effi ha impulsado la transformación digital de más de 20.000 empresas en cinco países, alcanzando una facturación superior a los US$100 millones durante el último año y un crecimiento del 35 %.

Un ecosistema colombiano que conecta tecnología, logística y conocimiento

En un sector que supera los US$700.000 millones en ventas globales, Grupo Effi se posiciona como uno de los ecosistemas tecnológicos más relevantes del e-commerce en la región, al integrar soluciones de software, logística y formación empresarial.

De acuerdo con Americas Market Intelligence (AMI), el comercio electrónico en Latinoamérica proyecta un crecimiento del 22 % para finales de 2025. En este contexto, Effi ha fortalecido el mercado digital en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, ayudando a empresas de todos los tamaños a optimizar su operación, mejorar la gestión logística y escalar su presencia digital.

“El comercio electrónico en América Latina necesita estructuras sólidas y colaborativas que conecten la tecnología con la experiencia empresarial y enfrenten desafíos como la informalidad o la falta de digitalización”, explicó Juan David Carmona, cofundador del Grupo Effi.

El origen de una visión tecnológica desde Medellín

El Grupo Effi nació en 2017 con la creación de Effisystems, una plataforma en la nube desarrollada por el emprendedor antioqueño Stevenson Rivera, pensada para centralizar y automatizar los procesos de las empresas de e-commerce.

Gracias a su éxito, Rivera se unió a Sara Montoya y Juan David Carmona para fundar Efficommerce, la unidad logística del grupo. Hoy, ambas marcas hacen parte de un conglomerado que impulsa la digitalización empresarial y la competitividad tecnológica en la región.

Entre sus principales proyectos se destacan:

Efficaex , una alianza con Cargo Expreso que gestiona las operaciones de comercio electrónico en Centroamérica.

, una alianza con que gestiona las operaciones de comercio electrónico en Centroamérica. Feria Effix , considerado el evento de e-commerce más grande del mundo hispano , con más de 50.000 asistentes en su última edición.

, considerado el , con más de en su última edición. Effiliving, un innovador proyecto inmobiliario que busca conectar el desarrollo urbano con el crecimiento empresarial digital.

Effiliving: el primer edificio del e-commerce en Colombia

Ubicado en Medellín, Effiliving será el primer edificio en Colombia dedicado al comercio electrónico. Su apertura está prevista para marzo de 2026 y contará con espacios de coworking, alojamiento, salas de capacitación y programas de formación continua.

Concebido como un “mini Silicon Valley” del e-commerce latinoamericano, Effiliving busca convertirse en un punto de encuentro para emprendedores, empresas y profesionales digitales que deseen escalar sus operaciones dentro de un entorno colaborativo.

Colombia, epicentro del crecimiento digital en la región

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el país registró un crecimiento del 3 % en ventas digitales durante el segundo trimestre de 2025, posicionándose como uno de los mercados más dinámicos de la región.

Con una visión enfocada en la innovación, la integración y la sostenibilidad, el Grupo Effi proyecta un crecimiento adicional del 30 % para 2026, consolidando a Colombia como centro estratégico de innovación digital en América Latina y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema empresarial más competitivo, conectado y sostenible.