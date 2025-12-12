Cartagena

A balazos murió hombre discapacitado en Cartagena

El crimen tuvo lugar en un sector del barrio Torices

Getty Images / zorandimzr

Getty Images / zorandimzr

En el barrio Torices, altura de la carretera Negra, asesinaron a Kevin de Jesús Vargas Rodríguez de 32 años y nacionalidad colombiana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima, una persona en condición de discapacidad, se encontraba en vía pública del sector antes mencionado cuando aparecieron los pistoleros.

Vecinos manifestaron que dos particulares se acercaron al hoy occiso, uno de ellos sacó un arma de fuego y atentó contra la humanidad del hoy difunto causándole las lesiones que provocaron su fallecimiento.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial, realizaron la inspección técnica al cadáver. La policía metropolitana solicita a la comunidad suministrar cualquier tipo de información que permita esclarecer los hechos que por ahora, no dejan capturados.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad