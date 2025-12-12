A balazos murió hombre discapacitado en Cartagena

En el barrio Torices, altura de la carretera Negra, asesinaron a Kevin de Jesús Vargas Rodríguez de 32 años y nacionalidad colombiana.

La víctima, una persona en condición de discapacidad, se encontraba en vía pública del sector antes mencionado cuando aparecieron los pistoleros.

Vecinos manifestaron que dos particulares se acercaron al hoy occiso, uno de ellos sacó un arma de fuego y atentó contra la humanidad del hoy difunto causándole las lesiones que provocaron su fallecimiento.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial, realizaron la inspección técnica al cadáver. La policía metropolitana solicita a la comunidad suministrar cualquier tipo de información que permita esclarecer los hechos que por ahora, no dejan capturados.