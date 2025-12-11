’Véndelo Bolívar’ logra 17 acuerdos comerciales por $356 millones

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reafirmó su compromiso con la transformación del campo mediante la realización de la rueda de negocios Véndelo Bolívar, una estrategia que conecta directamente a los productores con compradores, elimina intermediarios y fortalece la economía rural del departamento.

Durante la jornada se concretaron 17 acuerdos comerciales por un valor total de $356 millones, cifra que evidencia el impacto inmediato del programa en los ingresos de los productores. El gobernador Yamil Arana señaló que la iniciativa busca “dignificar el trabajo del campesino, convertirlo en empresario del campo y garantizarle mejores ingresos con acceso directo a los mercados”.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Víctor Méndez, afirmó: “Véndelo Bolívar es una herramienta real para que nuestros agricultores, ganaderos, artesanos y emprendedores vendan a precios justos, amplíen sus oportunidades comerciales y fortalezcan sus unidades productivas”, y añadió que las ruedas presenciales facilitan el contacto directo entre oferta y demanda.

La Gobernación indicó que la estrategia hace parte de una visión de desarrollo rural integral orientada a modernizar el campo, fortalecer asociaciones productivas, generar empleo y consolidar a Bolívar como un territorio donde el campesino es protagonista del crecimiento económico.