Tigres derrotó a Caimanes en el estadio de beisbol 11 de noviembre Abel Leal

Caimanes atacó primero cuando en la parte alta de la segunda entrada el capitán Dilson Herrera le pegó jonrón por el jardín izquierdo a Julio Teherán, para tomar ventaja (1 por 0).

Los de casa empataron las acciones (1 por 1) en el cierre de la tercera entrada, Guillermo Quintana negoció boleto, robó segunda, avanzó a tercera por error del receptor y anotó en jugada de selección.

Caimanes nuevamente se puso en ventaja (3 por 1) en la parte alta del cuarto capítulo cuando Jordan Díaz sacudió jonrón de dos carreras ante Julio Teherán.

Tigres empareja el vibrante encuentro (3 por 3) en el fondo del quinto episodio, Tito Polo tiene un turno de calidad pegando sencillo al medio remolcando a Brian Sánchez, quien se había embasado por “Infield Hit”.

La entrada clave del juego, el denominado “Lucky Seven” fue la chispa para que los de casa tomarán ventaja (4 por 3), Dayan Frías tocó magistralmente la pelota anotando Guillo Quintana.

La carrera del remache para el definitivo “score” 5 carreras por 3 la consigue Tigres en el octavo episodio, Daniel Vellojín pegó un batazo al jardín central cometiendo error el fildeador Shalin Polanco, instalándose en tercera donde anota luego de un “Wild Pitch”.

La temporada 2025-2026 se reanudará el viernes 12 de diciembre, en el estadio “20 de Enero” de Sincelejo, Tigres de Cartagena visita a Toros, entre tanto en el “Edgar Rentería” de Barranquilla Caimanes recibe a Vaqueros de Montería.