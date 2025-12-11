Secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, renunció a su cargo

Bucaramanga

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya, confirmó su renuncia al cargo luego de señalar que las condiciones actuales de funcionamiento dentro de la dependencia hicieron insostenible continuar al frente de la entidad.

Amaya, contó que la falta de un subsecretario de Salud desde hace más de un mes incrementó de manera drástica su carga laboral. “Sin subsecretario de salud, desde el 5 de noviembre mi trabajo se multiplicó por 10 y ya no me alcanzan las horas del día. Me gusta la excelencia, pero con tanto trabajo puedo fallar”, expresó al anunciar su decisión.

La funcionaria señaló que, aunque su compromiso con la ciudad se mantuvo intacto, el volumen de responsabilidades asumidas en solitario puso en riesgo la calidad de los procesos y decisiones administrativas que requiere el sector salud en Bucaramanga, lo que motivó su renuncia.