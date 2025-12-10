María Corina Machado dará una rueda de prensa en Noruega tras recoger Nobel de Paz: fecha y hora

Próxima a llegar a Oslo, Noruega, para recoger el Premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana, María Corina Machado, dará una conferencia de prensa el jueves en horas de la mañana, al día siguiente de la ceremonia en la que su hija, Ana Corina Sosa, recogió el galardón en su representación.

Será su primera aparición pública después de 11 meses en los que ha vivido escondida en Venezuela tras recibir amenazas de muerte. Aquella vez en enero, participó en una protesta en Caracas contra Maduro.

Su hija confirmó que su madre llegará a Oslo en las próximas horas; sin embargo, dijo que regresará al país muy pronto porque “quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

A través de un discurso leído por Ana Corina Sosa, la Nobel de Paz llamó al pueblo venezolano “luchar por la libertad” durante la entrega del premio.

Será la primera aparición pública de la opositora venezolana desde enero de 2025.

¿Cuándo será la rueda de prensa de María Corina Machado en Noruega?

La rueda de prensa originalmente estaba citada para el martes, 9 de diciembre, un día antes de la ceremonia a la que asistió su hija en su lugar.

No obstante, ante las complicaciones que alegó para poder salir de Venezuela, Machado comparecerá ante los medios el jueves, 11 de diciembre a las 9:15 GMT (4:15 a. m. hora de Colombia), según anunció el Gobierno de Noruega.

La opositora venezolana atenderá la rueda de prensa en compañía del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con quien tendrá un encuentro pactado media hora antes.

Un viaje “de extremo peligro”

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio la presencia en Oslo de Machado. Mientras que decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia, la opositora no logró acudir al evento.

No es la primera vez que un ganador del galardón de la paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba su país, donde se la acusa de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Cabe mencionar que Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder de la oposición sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

El mandatario republicano ordenó un importante despliegue militar en el Caribe que ha llevado a varios ataques estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.