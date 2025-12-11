Residente de Parque Heredia fue brutalmente agredido en una parada de Transcaribe

Un grave incidente se registró en la mañana del pasado 2 de diciembre en la parada de buses de Transcaribe ubicada en la Diagonal 32, a la altura de la Universidad de San Buenaventura. Según la denuncia conocida por este medio, un residente de Parque Heredia, que se disponía a abordar un padrón rumbo a su trabajo, fue sorprendido por un botellazo en la cabeza, propinado al parecer, por una persona en condición de calle que pasaba por el lugar.

De acuerdo con el relato de la víctima, el ataque ocurrió sin previo aviso y sin ningún tipo de confrontación. “Yo no vi a mi agresor en ningún momento. Lo único que sé es lo que comentaron los pasajeros. No tengo problemas con nadie; solo estaba esperando el bus para ir a trabajar cuando recibí el golpe. No siquiera me percaté de que estaba sangrando hasta que vi las manchas en mi ropa”, narró el joven aún afectado por lo sucedido.

El impacto le causó una herida profunda en el cráneo. En el centro asistencial al que fue remitido le suturaron la lesión con 12 puntos; sin embargo, ocho días después tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia, pues un fragmento de vidrio de aproximadamente dos centímetros permanecía incrustado muy cerca de su oído izquierdo.

La comunidad del sector manifestó preocupación e incertidumbre, ya que no se tiene información sobre la identidad ni el paradero del agresor, quien podría volver a atacar a cualquier transeúnte o usuario del sistema. Vecinos y pasajeros piden vigilancia permanente, presencia institucional y acciones concretas que garanticen seguridad en esta zona de alto flujo de personas.

Entre tanto, la víctima anunció que interpondrá una denuncia contra persona indeterminada por lesiones personales en modalidad de tentativa de homicidio, con el fin de que las autoridades investiguen a fondo este caso y se eviten nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.