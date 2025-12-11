Policarpa se revitaliza: comunidad planta 800 nuevas especies y mejora su entorno

Policarpa es un barrio de aproximadamente 5.500 habitantes, distribuidos en unas 1.200 viviendas agrupadas en cuatro sectores: Central, Las Flores, Trece y Chino. Durante varios años, los residentes de la zona manifestaron su interés por recuperar y embellecer este espacio, que presentaba acumulación de residuos y falta de mantenimiento.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Operación Polinizador, creado por Syngenta desde hace más de una década, cuya clave está en la instauración de márgenes multifuncionales, espacios sembrados con especies nativas o florales ornamentales seleccionadas científicamente para atraer insectos polinizadores y depredadores naturales de plagas. Estas franjas no sólo enriquecen la biodiversidad de los cultivos, sino que también actúan como corredores biológicos, favorecen el paisaje rural y aportan beneficios agronómicos.

En esta oportunidad se plantaron en un espacio urbano 800 plántulas en su etapa inicial de desarrollo, desde el momento en que germina de la semilla hasta que desarrolla sus primeras hojas verdaderas.

“Para nosotros, estas jornadas son oportunidades reales para encontrarnos con nuestra comunidad, escucharla y construir juntos el entorno que soñamos. Cuando sembramos, no sólo plantamos flores o árboles: sembramos confianza, cuidado y sentido de pertenencia. Ver a nuestros colaboradores y a los vecinos de Policarpa trabajar juntos por un propósito nos recuerda por qué es tan importante proteger estos espacios”, declaró Laura Rubio, Líder de sostenibilidad y negocios responsables para el cluster Andinos de Syngenta.

Esta acción se enmarca en un plan piloto, con la expectativa de replicar y ampliar la iniciativa hacia otros espacios que hoy enfrentan retos similares.

Sobre Operación Polinizador

Este programa global se implementó por primera vez hace 3 años en Colombia para medir resultados en cultivos de café del Eje Cafetero, específicamente en Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Desde entonces y tras su éxito, su fase inicial se extendió a cultivos de aguacate y cítricos, demostrando que la sostenibilidad y la rentabilidad no sólo pueden coexistir, sino que se potencian mutuamente.

Operación Polinizador, ha permitido integrar indicadores económicos con los beneficios ambientales, evidenciando mejoras en la rentabilidad de sus cultivos, gracias al mayor peso y calidad del fruto y a la reducción de plagas.

También, los márgenes florales mejoran la salud del suelo, ayudan a regular el recurso hídrico, y contribuyen a la prevención de la erosión causada por los monocultivos, sentando las bases para una agricultura más resiliente al cambio climático.

Datos claves del programa:

● Aumento de hasta el 32% en la diversidad de insectos benéficos.

● Incremento del peso del fruto en un 24% en café, 20% en aguacate y 29% en cítricos.

● Más de 9.100 hectáreas impactadas positivamente por el programa.