Plan Navidad “Siempre Presentes” para el departamento de Bolívar: conozca las acciones

María La Baja, acostumbrada a la serenidad que cae con la tarde en los Montes de María, vivió anoche un movimiento inusual. Bajo el cielo tibio de diciembre, y entre el resplandor de las luces del casco urbano, la Policía Nacional realizó el lanzamiento nocturno del Plan Integral “Una Navidad con Propósito”.

El evento se llevó a cabo en la plaza principal, con la iglesia como testigo silencioso de la formación de uniformados, del eco de los radios policiales y de la comunidad que se acercó para presenciar el inicio oficial de la estrategia que busca proteger a los habitantes de Bolívar durante la temporada decembrina y el comienzo del 2026.

En este escenario simbólico —tierra fértil, marcada por la memoria y la resiliencia— se presentaron 1.200 uniformados. El sonido de las campanas, el murmullo del pueblo y la brisa nocturna acompañaron la ceremonia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, lideró el acto y afirmó:

“Elegimos María La Baja para simbolizar que la seguridad empieza desde el corazón de nuestras comunidades”.

La estrategia —guiada por las dimensiones de Seguridad, Dignidad y Democracia (S2D)— integra ocho líneas de acción: protección de la vida, cuidado de la infancia, seguridad vial, entornos seguros, patrulla púrpura, turismo protegido, control al licor adulterado y una ofensiva contra la pólvora ilegal.

Además, el plan fortalece acciones para prevenir el hurto en todas sus modalidades, combatir delitos que afectan a la ciudadanía y reforzar la vigilancia en municipios, veredas, corregimientos y zonas turísticas, con énfasis en Mompox y San Basilio de Palenque, donde se espera un alto flujo de visitantes.

La Policía anunció también una articulación estrecha con autoridades locales y departamentales para atender eventos masivos, dinamizar rutas seguras y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Se reiteró el llamado al consumo responsable de alcohol y a comprar licor únicamente en establecimientos reconocidos para evitar riesgos a la salud.

Mientras avanzaba la noche, los uniformados comenzaron su despliegue por calles, vías y parques, dejando ver la presencia institucional: orientación a conductores, recomendaciones a comerciantes y patrullajes comunitarios que cruzaban bajo las luces cálidas del pueblo.

El coronel Reyes insistió en el trabajo conjunto:

“La seguridad la construimos entre todos; cada familia, cada conductor, cada comerciante tiene un papel fundamental para que esta Navidad sea tranquila, cercana y llena de propósito”.

La Policía recordó la importancia de evitar el uso de pólvora, proteger a los menores en espacios públicos, respetar las normas de tránsito y reportar situaciones sospechosas a la línea 123.

En la plaza principal, con la iglesia como guardiana de la noche, quedó claro el mensaje: la Policía Nacional estará en cada rincón de Bolívar, acompañando, previniendo y protegiendo.

Una Navidad que, más que celebraciones, busca convertirse en un compromiso real por la vida.