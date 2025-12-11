Pacaribe cierra 2025 con más de 260 mil toneladas de residuos recolectadas

Entre enero y noviembre de 2025, la empresa cartagenera prestadora del servicio de aseo, Pacaribe S.A.S. E.S.P., presentó el balance operativo y social del año, con el que reafirma su compromiso con el bienestar, la limpieza y la sostenibilidad de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante los primeros once meses del año, se han recolectado 278.743 toneladas de residuos, se han barrido 800.445 kilómetros de vías, plazas y parques, y se han limpiado 331.012 kilómetros de playas. Adicionalmente, se lavaron 44.552 metros cuadrados en puentes, rotondas y plazas, y se realizaron 14´226.109 metros cuadrados de corte de césped, contribuyendo significativamente al embellecimiento del espacio público y al disfrute de los cartageneros y visitantes.

Durante este mismo periodo, Pacaribe promovió buenas prácticas ambientales a través de 71 actividades de intervención en puntos críticos, 249 jornadas de recolección de inservibles y 76 acciones educativas en plazas, parques y playas. La gestión también incluyó la realización de 11 jornadas de recolección de llantas – Llantatón, 36 jornadas de recolección de chicles adheridos al piso y colillas de cigarrillos (Chicletón), así como 124 actividades de embellecimiento, limpieza y recuperación del espacio público.

Uno de los hitos destacados del año es el primer aniversario de la cuadrilla madrugadora que a la fecha ha recolectado cerca de 117 toneladas de residuos. Desde las 4:30 de la mañana, un equipo de operarios diariamente recorre 9 kilómetros de vía, desde las playas de Blas del Teso hasta la entrada de Bocagrande, para garantizar que estos espacios sean ambientalmente amigables para residentes y turistas.

Asimismo, entre julio y septiembre se llevó a cabo la primera edición de la Reciclatón con Moncho, que contó con la participación de familias, profesores, niños, niñas y jóvenes de diferentes barrios de la ciudad. La iniciativa que logró recolectar un total de 7.548,75 kilogramos de material aprovechable como PET, cartón y papel, fue diseñada para fortalecer la conciencia y cultura ambiental entre más de 10.000 estudiantes de diez instituciones educativas en Cartagena.

“Todas estas cifras demuestran la solidez de una operación que ha posicionado a Pacaribe como un operador eficiente, articulado y comprometido con la transformación urbana. Con compromiso y calidad, Pacaribe le cumple a Cartagena”, comentó Andrés Gaitán, gerente general de Pacaribe.

Más allá de la operación técnica, Pacaribe se ha consolidado como un operador cercano a la ciudadanía. En 2025 lideró 458 encuentros comunitarios, 91 acercamientos con sectores comerciales, 137 intervenciones en instituciones educativas y 127 espacios de articulación institucional.

Estas acciones han sido clave para fortalecer la confianza y la corresponsabilidad ciudadana. Por ello, Pacaribe reafirma su propósito de seguir construyendo una ciudad ambientalmente amigable, de la mano de los gremios e instituciones.