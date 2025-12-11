ONU alerta aumento de violencia política en época preelectoral en Colombia
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad y derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025.
En su más reciente informe, la entidad señala el fortalecimiento territorial de grupos armados ilegales, el incremento de la violencia contra líderes sociales y comunidades étnicas, y el resurgimiento de ataques asociados al periodo preelectoral.
Violencia política en el contexto electoral
El informe destaca 18 homicidios de líderes políticos, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, así como 126 amenazas relacionadas con el periodo preelectoral. La ONU alertó que el clima de intimidación puede afectar gravemente la participación democrática.
Aumento de violencia y control territorial
De acuerdo con ONU-DH, organizaciones criminales y grupos armados han ampliado su dominio en varias regiones de Colombia, recurriendo a estrategias violentas de control social y territorial que afectan gravemente a la población civil.
Entre las comunidades más impactadas se encuentran pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
La entidad también alertó sobre el uso de la violencia como mecanismo de poder en zonas rurales, lo que destruye procesos organizativos comunitarios y limita la vida social, política y económica de las poblaciones afectadas.
198 homicidios de personas defensoras reportados
Entre enero y noviembre, la ONU recibió 198 alegaciones de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. De estas, 69 ya fueron verificadas:
• 60 hombres,
• 8 mujeres,
• 1 persona LGBTIQ+.
Otros 61 casos continúan en verificación y 68 fueron catalogados como no concluyentes.
El 30% de los homicidios verificados corresponde a líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC).
Los departamentos más afectados son Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde la expansión armada y las disputas por control territorial siguen siendo críticas.
Masacres en aumento
En el mismo periodo, ONU-DH recibió 83 alegaciones de masacres, con 47 ya verificadas. Los hechos confirmados dejaron 156 víctimas (129 hombres, 20 mujeres, 3 niños y 4 niñas). Las zonas con mayor incidencia son Antioquia, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Violencia basada en género y contra la niñez
La ONU verificó 7 casos de violencia basada en género contra mujeres, niñas y un niño en el marco del conflicto armado. Aunque representan solo una fracción de lo que ocurre, el temor a denunciar y la normalización de la violencia contribuyen al subregistro.
Entre 2022 y 2024 se recibieron 788 denuncias por graves violaciones a los derechos de niños y niñas, de las cuales 658 fueron verificadas. Asimismo, se documentaron 474 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, con un impacto notable en comunidades indígenas y afrodescendientes.
Solo entre enero y noviembre de 2025 se confirmaron 126 nuevos casos de reclutamiento, incluidos 44 menores indígenas.
Presuntas ejecuciones y responsabilidad estatal
La ONU registró 20 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida presuntamente cometidas por miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares. Los casos fueron remitidos al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
Recomendaciones y llamado urgente
El organismo subraya la necesidad de:
• fortalecer el rol del Estado como garante de derechos,
• mejorar la coordinación entre ministerios y niveles de gobierno,
• garantizar la protección de líderes sociales y comunidades,
• restablecer espacios cívicos seguros,
• avanzar en políticas de paz, seguridad y desmantelamiento de grupos armados.