Nueva Ruta Comunitaria: una apuesta de turismo sostenible en Punta Canoa

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, presentó oficialmente la Ruta Comunitaria de Punta Arena, un proyecto que nace desde el corazón de esta comunidad insular, construido de manera participativa con sus habitantes y orientado a fortalecer un modelo de turismo sostenible y responsable

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado con el Consejo Comunitario, las mujeres de la Asociación de Pescadoras y Artesanas de Punta Arena (ASOPAV) y los ecoguías turísticos, quienes hoy se consolidan como embajadores del territorio y guardianes de una experiencia turística basada en sus raíces.

“Esta ruta no es un producto turístico más; es una expresión viva de la memoria, la fuerza y la autenticidad de Punta Arena. Un proyecto que se construyó escuchando y trabajando junto a la comunidad, reconociendo que el turismo solo transforma cuando nace desde la gente y regresa a ella en forma de bienestar”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo del Distrito.

Una ruta turística que honra la identidad del territorio

Punta Arena, reconocido por su riqueza cultural, natural y comunitaria, presenta ahora una ruta que pone en valor sus historias, sus prácticas tradicionales, su gastronomía y la relación ancestral de sus habitantes con el territorio. La propuesta incluye experiencias guiadas por ecoguías locales, recorridos interpretativos y espacios mediados por las mujeres de ASOPAV, quienes han sido parte fundamental de la construcción de esta oferta.

Desde la Secretaría de Turismo se avanzó en la consolidación de la identidad de la ruta, así como en la entrega de los implementos necesarios para su operación turística. Estos elementos permitirán fortalecer el servicio que ofrece la comunidad y garantizar una experiencia ordenada, segura y atractiva para los visitantes.

“Este es solo el comienzo. Acompañaremos a Punta Arena para que esta ruta siga creciendo, se consolide y se proyecte como un referente de turismo comunitario en Cartagena. Nuestra apuesta es que cada territorio, insular y continental, transforme su potencial en bienestar y oportunidades reales”, agregó Londoño Zurek.

Además, desde la Secretaría de Turismo se dio a conocer en los próximos días se realizará el lanzamiento oficial de la Ruta Comunitaria de La Boquilla, otro proceso construido de la mano con su gente, que reafirma la apuesta del Distrito por un turismo que reconoce y empodera a nuestras comunidades.

La Ruta Comunitaria de Punta Arena se convierte en un hito para la administración y un ejemplo de cómo el trabajo articulado entre gobierno y comunidad puede generar iniciativas sostenibles que reconocen la identidad de los territorios y abren caminos hacia un turismo más humano, más respetuoso y más incluyente.