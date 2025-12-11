El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Muy preocupados”: CCIT por proyecto de decreto con más requerimientos para plataformas de turismo

Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), habló en La W acerca del proyecto de decreto del Gobierno Nacional que pondría en jaque a las plataformas de turismo como Airbnb.

“Estamos bastante preocupados porque hay un proyecto de decreto que, efectivamente, dificultaría muchísimo, por no decir imposibilitaría, tanta legalidad y formalidad que se ha podido lograr desde la ley de turismo, estamos hablando hace aproximadamente cinco años”, afirmó.

Y es que este proyecto de decreto estará abierto hasta el 17 de diciembre, por lo que desde la CCIT pidieron ampliación del plazo ante la época de temporada alta para el turismo.

“Hay nuevos requerimientos con un cambio de foco, con un cambio de chip, un cambio de paradigma por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que lo que generará es un retraso enorme en cuanto a la utilización o la posibilidad de uso de estas tecnologías”, manifestó.

Reiteró que para la temporada vacacional estas nuevas imposiciones hacen que las plataformas de turismo sean inviables.

“Proponen que el plan de ordenamiento territorial del municipio donde esté la propiedad explícitamente permita los arrendamientos de corto plazo”, dijo. Además, aclaró que ningún POT en Colombia contempla esa posibilidad.

“Este proyecto de decreto genera más dudas que respuestas. Se trata de pasar de un sistema declarativo a uno de verificación de información para que el Ministerio termine dándole permiso o no a hacer lo que se quiera con la propiedad”, cuestionó.

Finalmente, subrayó que las propiedades que están en las plataformas como Airbnb son un ingreso de turismo que ayuda a muchos colombianos.

Escuche la entrevista completa aquí:

