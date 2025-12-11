Inició de obra en Azul de Arenas, la nueva ciudad al norte de Cartagena, con más de 2 millones de m²

Arquitectura y Concreto anunció el inicio de obra de Azul de Arenas un proyecto que integrará vivienda, comercio, turismo, salud, educación, servicios y entretenimiento en Cartagena. Un mega desarrollo residencial, consultorios médicos y comercial de más de 2 millones de m² que se levanta en el norte de Cartagena, en la salida hacia Barranquilla, proyectando una población de 150.000 habitantes y un espacio comercial que espera recibir más de 8 millones de visitantes anuales.

“Azul de Arenas es mucho más que un proyecto inmobiliario; es una apuesta por transformar el norte de Cartagena en un polo de desarrollo urbano, turístico y económico. Queremos crear un entorno que inspire calidad de vida, fomente economía y potencie el talento local”, afirmó Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto.

Uno de los proyectos más emblemáticos dentro de la nueva Ciudad al norte de Cartagena, Azul de Arenas será Kristal Malls, el primer shopping resort de América Latina, que contará con con una laguna con tecnología Crystal Lagoons® de más de 20.000 m² única en Colombia abierta al público mediante pasadía. Su primera etapa ofrecerá 63.000 m² de área comercial arrendable aproximadamente y más de 300 locales, con marcas confirmadas como Grupo Éxito, Velez, Americanino, Chevignon, Frisby, City Park, Totto, Parmessano, Crepes & Waffles, Action Black entre otras.

“El inicio de obra marca un hito para Kristal Malls y para Azul de Arenas. Estamos construyendo todo el urbanismo de un espacio que integrará comercio, entretenimiento y experiencias acuáticas únicas, pensado para que residentes y visitantes vivan el Caribe colombiano de una manera diferente”, destacó Piedad Gaviria, gerente regional Caribe de Arquitectura y Concreto.

Azul de Arenas será un motor de desarrollo económico para la región, generando cerca de 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos durante su construcción, además de dinamizar el turismo y la inversión en el Caribe colombiano.