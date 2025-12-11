Gobernación de Bolívar abre las puertas de "Bolívarland es Navidad en El Carmen de Bolívar"

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con el apoyo de la primera Gestora Social, Angélica Salas, lidera este evento que convoca a las familias bolivarenses, para disfrutar de una ciudad mágica, diseñada para llenar de luz, ilusión y alegría a los bolivarenses en esta época especial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cuatro días de magia y celebración

Del jueves 11 al domingo 14 de diciembre las familias de El Carmen de Bolívar y municipios de los Montes de María vivirán una jornada de ensueño para compartir, sonreír y disfrutar juntos.

Todas las generaciones podrán asistir y divertirse con las agenda que ha preparado la Gobernación de Bolívar para fomentar la integración de las familias.

“Bolívarland es Navidad es un espacio pensado para reencontrarnos, celebrar y crear recuerdos en familia. Los niños y niñas bolivarenses merecen vivir experiencias que queden en sus memorias y corazones, y que más allá de la diversión fortalezcan las tradiciones navideñas. Con este gran evento le apostamos a la unidad y al fomento de los valores, que nuestros municipios gocen de una agenda a la altura y sus habitantes sientan mucha más pertenencia”, expresó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

¡Prográmate para disfrutar!

La apertura oficial de Bolívarland es Navidad se realizará este jueves 11 de diciembre a las 6:00 p. m., con la presencia del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde del municipio Pedro Vásquez. La programación se extenderá hasta las 9:00 p. m., y de viernes a domingo estará disponible para el público entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye:

• Actividades y estaciones temáticas.

• Encuentro con Santa Claus.

• Juegos, sorpresas y dulces para niños y niñas.

• Un show especial de Navidad, diseñado para el disfrute de toda la familia.

“Bolívarland es Navidad dura cuatro días, pero queremos que permanezca para siempre en el recuerdo de los niños y sus familias. Hemos creado una agenda para todos se sientan especiales y la Navidad tenga un significado más profundo, construido desde el amor, el cuidado y la alegría compartida con sus vecinos y amigos”, señaló Angélica Salas, primera Gestora Social de Bolívar.

La Gobernación de Bolívar extiende una cordial invitación a los habitantes de El Carmen de Bolívar y municipios vecinos para que asistan a la plaza principal y vivan la magia de la Navidad en un espacio pensado para unir, celebrar y recibir la Navidad.