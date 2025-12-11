Gobernación de Bolívar abre las puertas de “Bolívarland es Navidad en El Carmen de Bolívar”
Desde este jueves 11 de diciembre, a las 6:00 p.m., se vestirá de luces y alegría la plaza principal y contagiará del espíritu navideño a los niños y niñas de los Montes de María
El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con el apoyo de la primera Gestora Social, Angélica Salas, lidera este evento que convoca a las familias bolivarenses, para disfrutar de una ciudad mágica, diseñada para llenar de luz, ilusión y alegría a los bolivarenses en esta época especial.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Cuatro días de magia y celebración
Del jueves 11 al domingo 14 de diciembre las familias de El Carmen de Bolívar y municipios de los Montes de María vivirán una jornada de ensueño para compartir, sonreír y disfrutar juntos.
Todas las generaciones podrán asistir y divertirse con las agenda que ha preparado la Gobernación de Bolívar para fomentar la integración de las familias.
“Bolívarland es Navidad es un espacio pensado para reencontrarnos, celebrar y crear recuerdos en familia. Los niños y niñas bolivarenses merecen vivir experiencias que queden en sus memorias y corazones, y que más allá de la diversión fortalezcan las tradiciones navideñas. Con este gran evento le apostamos a la unidad y al fomento de los valores, que nuestros municipios gocen de una agenda a la altura y sus habitantes sientan mucha más pertenencia”, expresó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana.
¡Prográmate para disfrutar!
La apertura oficial de Bolívarland es Navidad se realizará este jueves 11 de diciembre a las 6:00 p. m., con la presencia del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde del municipio Pedro Vásquez. La programación se extenderá hasta las 9:00 p. m., y de viernes a domingo estará disponible para el público entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m.
Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye:
• Actividades y estaciones temáticas.
• Encuentro con Santa Claus.
• Juegos, sorpresas y dulces para niños y niñas.
• Un show especial de Navidad, diseñado para el disfrute de toda la familia.
“Bolívarland es Navidad dura cuatro días, pero queremos que permanezca para siempre en el recuerdo de los niños y sus familias. Hemos creado una agenda para todos se sientan especiales y la Navidad tenga un significado más profundo, construido desde el amor, el cuidado y la alegría compartida con sus vecinos y amigos”, señaló Angélica Salas, primera Gestora Social de Bolívar.
La Gobernación de Bolívar extiende una cordial invitación a los habitantes de El Carmen de Bolívar y municipios vecinos para que asistan a la plaza principal y vivan la magia de la Navidad en un espacio pensado para unir, celebrar y recibir la Navidad.