Fin a los vehículos de tracción animal de carga liviana en Cartagena

62 carromuleros que hacen parte de la fase final del proceso de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA) se dieron cita en la Plaza de La Paz para recibir sus nuevos motocarros. El mismo alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, les hizo entrega de las llaves que los habilita para una oportunidad de trabajo digno, lejos del maltrato animal.

Las carromuleros, que en días anteriores habían entregado sus viejas y artesanales carretas al DATT y sus equinos a la Umata, ya cuentan con sus licencias de conducción después de haber superado de manera satisfactoria su curso de conducción.

Con los 62 nuevos motocarros, sumados a los 57 entregados en 2024, ya son 119 los vehículos que ponen fin a una de las modalidades de maltrato animal más recurrentes durante muchos años en Cartagena.

Por otro lado, los equinos fueron valorados por la Umata, que realizó una revisión veterinaria de su estado de salud y posteriormente ingresaron a un proceso de adopción donde recibirán la atención y el bienestar necesario para una vida libre de maltrato.

Este proceso garantiza que los equinos reciban el descanso y la atención que durante tanto tiempo les fueron postergados. El retiro definitivo se realiza en el marco del programa de sustitución, que busca asegurar que los animales dedicados a labores de carga puedan acceder a una nueva vida, libre de esfuerzos y en condiciones dignas.

“Lo que en el pasado parecía imposible, y en lo que se rajaron muchos gobernantes que hicieron del blablablá sus marcas personales, hoy lo logramos gracias a un proceso concertado y que dignifica a nuestra ciudad. Hoy demostramos que una mejor Cartagena es posible si todos nos unimos dejando lo que no construye de lado”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Hoy nuestra ciudad avanza como nunca antes, en cuanto a la defensa de los derechos de los animales con la transición de carromuleros y coches turísticos con caballos a motocarros y coches eléctricos. Estamos dejando atrás lo que torpedeaba que nuestra ciudad logre un futuro más humano, responsable y justo”.

Y en cuanto al nuevo horizonte laboral para los beneficiados, el alcalde dijo: “Hoy les entregamos estos motocarros no como un premio, sino como una oportunidad. Un nuevo camino de trabajar con seguridad, de mejorar los ingresos de sus familias, de estar formalizados y ser parte de una Cartagena que se organiza, que respira modernidad y que respeta todas las vidas”.

El director del DATT, José Ricaurte, resaltó que Cartagena vive un momento de transformación impulsado por el liderazgo del alcalde y el compromiso con la protección animal. Destacó el esfuerzo de los conductores que asumieron el proceso de cambio, aprendieron a manejar los nuevos vehículos y hoy cuentan con una herramienta que les permitirá mejorar sus condiciones económicas y convertirse en actores viales más responsables, siempre respetando las normas de tránsito.

“Ruedas de Cambio no es solo reemplazar un vehículo de tracción animal. Es asumir una responsabilidad con el medio ambiente y con los seres sintientes, que ahora serán adoptados y tendrán una vida con mayor cuidado. Hoy le entregamos a Cartagena una mejor imagen de movilidad. Este nuevo modelo es un proceso de transformación para la ciudad y para sus vidas, y ustedes se convierten en ejemplo para muchos más.”, puntualizó el director Ricaurte.

“Yo trabajaba haciendo viajes en una carreta con un caballo, pero a partir de hoy todo eso cambiará. Agradecemos a esta administración por ayudarnos a dar este gran paso, que es beneficioso para nosotros, para los animales y para nuestra economía, que ahora podrá mejorar. Tendremos más oportunidades de trabajo, de manera más rápida y segura, y también será más seguro para los animales, algo que vale la pena resaltar”, dijo Joelis Bolaño, beneficiaria.

“Me siento muy feliz porque ahora voy a tener una moto para seguir trabajando. Esto es un cambio de vida para nosotros. Yo solía transportar material de construcción y la moto me dará más capacidad y oportunidades para trabajar mejor. Además, sé que el animal que me acompañó durante años tendrá ahora una vida más digna, más segura y más feliz”, comentó José Luis Hernández, beneficiario de motocarro.

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Cartagena avanza en la sustitución definitiva de VTA dedicados al transporte de cargas livianas por sistemas de motocarros, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena, Ciudad de Derechos 2024–2027”, en su línea estratégica “Ciudad Conectada y Sostenible”.

Con la entrega total de 119 motocarros —57 entregados en 2024, más los 62 de esta jornada—, el gobierno de Dumek Turbay Paz cumple con una meta clara planteada desde 2019 y la cual este gobierno concluyó de manera satisfactoria.

Una práctica prohibida

Este programa se enmarca dentro de la normativa nacional: la Ley 2138 de 2021, por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución progresiva de los vehículos de tracción animal en todo el territorio colombiano.

La ley busca garantizar el bienestar de los équidos y bovinos utilizados en estas labores, ofrecer garantías a las personas que dependen del oficio —mediante reconversión sociolaboral—, y sustituir esos vehículos por unidades automotoras adecuadas para transportar carga.

“Esta segunda entrega marca un paso fundamental para poner fin al maltrato animal en Cartagena, especialmente el relacionado con caballos y burros. Estos animales ya fueron trasladados a fincas y praderas mediante un proceso de adopción responsable, en el que cada adoptante fue seleccionado y verificado para garantizar que tuvieran un entorno seguro. Los beneficiarios ya cuentan con los animales, y desde la UMATA seguiremos realizando visitas de seguimiento para comprobar que todo marche en las mejores condiciones”, afirmó Adolfo Pérez, director de la UMATA.

Con estas iniciativas Cartagena se proyecta como una ciudad libre del maltrato animal, y busca garantizar que quienes dependían de este oficio puedan seguir trabajando bajo condiciones dignas y seguras.