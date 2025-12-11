En helicóptero llevan ayudas a las familias damnificadas por una avalancha en Villahermosa, Tolima

Tolima

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, informó que en las últimas horas lograron llevar ayudas humanitarias a las 12 familias que resultaron afectadas por una avalancha en la zona rural de Villahermosa.

“Hoy logramos llegar a 12 familias que quedaron incomunicadas vía terrestre tras el movimiento en masa. En articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo realizamos dos vuelos helicoportados, equipados con mercados, kits de aseo, agua y medicamentos, garantizando su abastecimiento y atención inmediata”, explicó la funcionaria.

Según la información suministrada, estas familias se encuentran en buen estado de salud, pero la obstrucción de las vías continúa impidiendo su desplazamiento. Frente a esto, Lozano reiteró que “por esa razón activamos esta operación especial que nos permite abastecerlos durante los próximos días”.

Mientras las operaciones aéreas se desarrollaban, otro equipo avanzó por vía terrestre hacia otro punto del área afectada, donde también se realizó la entrega de ayudas humanitarias a las familias que así lo requerían. Los mercados, kits de aseo y elementos de primera necesidad se están distribuyendo de acuerdo con los censos adelantados en coordinación con las autoridades locales.

La emergencia inicial se presentó el pasado 4 de diciembre, cuando una avalancha dejó una persona muerta y cuatro viviendas afectadas. A partir de ese día, las autoridades locales y regionales permanecen en alerta ante otra posible avalancha que pueda descender por la cuenca de la quebrada Guayabal.

De hecho, han ordenado la evacuación de cuatro veredes: Siberia, Betulia, Samaria y Guayabal.