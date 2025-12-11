En el sur de Bolívar minero falleció impactado por una roca mientras laboraba

El temblor de baja escala que vivió esta semana Colombia, al parecer, fue el origen de un triste final; la muerte de Fabio Ramos.

Se trata de un minero que fue sorprendido por una gran roca, mientras realizaba extracción en la mina de oro Viejo Santo, ubicada en el sector conocido como ‘Culoalzao’, zona rural del municipio de Norosí, sur de Bolívar.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el movimiento telúrico debilitó el material del socavón, y permitió que el objeto contundente, sumado a la gran cantidad de tierra, provocaran su deceso.