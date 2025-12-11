En Bolívar Stephanny Galeano encabezará lista a la Cámara por el partido Alianza Verde

Con 28 años y una trayectoria marcada por la coherencia, la dignidad y la defensa de la educación pública, Stephanny Galeano Urzola inscribió y oficializó, su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Su nombre surge como una apuesta de renovación generacional, construida desde la calle, las aulas y los territorios, sin herencias políticas ni maquinarias tradicionales.

Una muestra de ello es que, bajo su liderazgo, la Alianza Verde alcanzó una votación histórica en Bolívar, logrando alrededor de 13 curules en todo el departamento en las recientes elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes.

Stephanny Galeano aparecerá en el tarjetón del próximo 8 de marzo de 2026 con el 101 - Partido Verde.

Una historia que nace del territorio

Stephanny es cartagenera, hija de padres provenientes de Santander y del Urabá antioqueño, ambos víctimas del desplazamiento forzado. Fue la primera profesional de su familia; creció en el barrio popular Los Calamares y se formó en el INEM, donde fue personera estudiantil y descubrió su vocación por el servicio, guiada por maestros que le enseñaron que la educación puede transformar realidades.

Desde muy joven trabajó como mesera y como impulsadora de protectores solares en las playas de Cartagena para costear su preuniversitario y posterior ingreso a la Universidad de Cartagena. Allí se convirtió en representante de más de 20 mil estudiantes, liderando luchas por la defensa de la educación superior pública y demostrando que el liderazgo nace de la experiencia y el compromiso con los demás.

Su historia, marcada por la resiliencia, también está atravesada por el conflicto. “Soy hija de la guerra y por eso defiendo la paz”, ha dicho. Apoyó el Acuerdo de Paz convencida de que la reconciliación debe ser restaurativa y territorial, no simbólica. Esa visión la llevó a fundar el Voluntariado Udeceísta, un espacio donde la juventud se organiza para servir a sus comunidades y reafirma que la política es, ante todo, un acto de servicio.

A pesar de enfrentar violencia política por ser mujer y ocupar espacios de decisión, Stephanny ha encontrado fortaleza en quienes creen en una política distinta: una política sin miedo y sin padrinos.

Una candidatura independiente y con principios inquebrantables

Stephanny llega al escenario electoral con un mensaje claro: “Nunca seré una congresista con apellido tradicional ni una maquinaria que me respalde. Seré la voz de quienes han sido silenciados.”

Su proyecto se levanta sobre principios no negociables: libertad política, autonomía, coherencia, dignidad y una defensa permanente de la educación pública y la paz.

Un proyecto para las mayorías olvidadas

La candidatura de Stephanny Galeano busca representar a las juventudes, a las mujeres y a la población LGBTIQ+, así como a víctimas del conflicto armado, comunidades rurales del sur de Bolívar, sindicatos de educadores y colectivos sociales. Su visión legislativa se enfoca en la educación pública, la paz territorial, el empleo digno para jóvenes, la participación política segura de las mujeres y la transparencia en el ejercicio público.

Con un lenguaje cercano, auténtico y Caribe, su mensaje central se mantiene firme: “No heredamos un ADN político: lo creamos desde la calle, las aulas y los territorios.”

Esta candidatura representa una ruptura con la política de siempre. Es la voz de quienes no tienen padrinos pero sí principios; de quienes no heredan cargos, pero sí coherencia. Stephanny Galeano llega para recordar que la dignidad no se negocia, que la educación se transforma y que la paz se construye desde los territorios.

Con la juventud, las mujeres y las comunidades a su lado, Stephanny afirma que el cambio no solo es posible: “Ya empezó”.