El Valle del Cauca empieza a definir su hoja de ruta energética para 2050

Durante el foro “Energía, palanca para el desarrollo”, ProPacífico y el Centro Regional de Estudios de Energía presentaron un análisis que busca responder una pregunta de fondo: ¿qué tipo de energía necesitará la región en las próximas décadas para sostener su crecimiento social y económico?

El estudio parte de una realidad compleja, el Valle del Cauca tiene un potencial significativo en biomasa y bioenergía, recursos que aún no se aprovechan a gran escala, y además se enfrenta un déficit de marcado en gas natural.

Según Tomás González, Director del Centro Regional de Estudios de Energía y ex Ministro de Minas y Energía, “En el país, los últimos años hemos evidenciado una situación en la cual la oferta no se ha logrado expandir lo suficientemente rápido para atender la demanda. La demanda crece a tasas del 4%, esto es especialmente crítico en electricidad y en gas; en la primera porque se nos están acabando los colchones, y en lo segundo, ya nos comimos las reservas de gas, no las logramos reponer y dependemos de las importaciones”.

Las proyecciones indican que, hacia 2050, la mayor demanda será de energía eléctrica, por su eficiencia y su aporte a la reducción de emisiones. La biomasa también aumentaría su peso. En transporte, el avance de la movilidad eléctrica reduciría el consumo de combustibles líquidos, aunque la demanda de combustible para aviación crecerá, abriendo una oportunidad industrial y agrícola para el Valle del Cauca.

María Isabel Ulloa, Directora Ejecutiva de ProPacífico, señaló que la región ha tomado decisiones energéticas más por coyunturas que por una planeación de largo plazo. “Este estudio es un documento vivo, es un primer planteamiento, pero lo importante es que tenemos que tener una hoja de ruta, clara y conjunta”, afirmó, subrayando la importancia de impulsar políticas públicas nacionales y proyectos estratégicos.

El documento, dicen los organizadores del foro, no pretende cerrar el debate, sino ordenar la conversación y servir como guía para una agenda energética que permita a la región anticiparse a sus propias necesidades.