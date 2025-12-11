El Congreso entregó la orden ´Policarpa Salavarrieta’ a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, recibió la distinción Orden a la Mujer y la Democracia ‘Policarpa Salavarrieta’, es las más alta distinción entregada por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

La exaltación se realizó por la gestión de la mandataria local y su liderazgo en la implementación de políticas que impactan la vida de los ciudadanos de la capital del Tolima.

“Hoy me entregan esta Orden, pero yo le devuelvo al país una promesa: prometo seguir defendiendo a las mujeres de mi tierra. Prometo seguir cuidando a Ibagué con la misma firmeza con la que cuido mis principios”, manifestó la alcaldesa, Johana Aranda.

La alcaldesa de Ibagué es reconocida por los programas para el fortalecimiento de rutas de atención, impulso al emprendimiento femenino, y formación de mujeres jóvenes en la capital del Tolima.

“Johana es una mujer que decidió servir desde la política con liderazgo, valentía y fuerza. Hoy demuestra que las mujeres somos capaces de llevar las riendas de una ciudad, de gobernar, de tomar decisiones, de gestionar y, sobre todo, de sacar adelante cada responsabilidad que se nos encomienda”, manifestó la representante a la Cámara, Marelen Castillo, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.