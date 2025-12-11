Desarticularon a los ´Aquila´ dedicados al hurto y a la extorsión en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló detalles de la desarticulación de un grupo delincuencial identificado como ´Aquila´ dedicado al hurto de motocicletas en las comunas 9, 11 y 12 de la capital del Tolima.

El proceso se desarrolló bajo el liderazgo de la Fiscalía Novena Local de Hurtos, lo que permitió impactar este grupo de delincuencia común. La operación permitió la captura de cuatro de sus integrantes y una solicitud a interpol de circular azul, en contra de una mujer de 28 años vinculada a esta estructura.

“La acción operacional se desarrolló mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera simultánea en los barrios Terrazas del Tejar, La Gaviota, Miramar y Altos de Vasconia, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y extorsión”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La investigación contra los ´Aquila´

Durante un año miembros de la Policía lograron establecer la responsabilidad de este grupo en cinco hechos delictivos, así como los roles específicos de cada integrante dentro de la organización. “A través de la recolección de Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física, se logró la plena individualización e identificación de los miembros de esta estructura dedicada al hurto de motocicletas”, reveló la Policía.

El modus operandi de los ´Aquila´, liderado por alias ´Harold´ era hurtar motocicletas en la modalidad de halado, especialmente en los barrios Mirolindo, Santa Rita, Ricaurte y el Arado. Vehículos que permanecían estacionados sin supervisión, aprovechando el factor de oportunidad.

Una vez cometidos los hurtos, los delincuentes contactaban a las víctimas para exigir dinero a cambio de devolver los vehículos, incurriendo en prácticas extorsivas.

Los capturados fueron identificados como:

Harold Hernández, alias ´Harold´, de 26 años, cabecilla del grupo. Registra antecedentes por hurto calificado y agravado (reincidente), violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Henrry Guzmán, alias ´Chicharra´, de 25 años, quien cumplía el rol de transportador. Presenta antecedentes por homicidio culposo.

Michael Pineda, alias ´Kiko´, de 23 años, uno de los jaladores. Registra antecedentes por hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, fabricación y tráfico de armas, y receptación.

Daniel Correa, alias ´Manchas´, de 29 años, también jalador dentro de la estructura.

Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de cuatro teléfonos celulares y una pantalla frontal de vehículo, elementos que serán sometidos a análisis para fortalecer las investigaciones en curso.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, durante las audiencias, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Este resultado nos permite seguir avanzando en la lucha frontal que sostenemos contra los grupos de delincuencia común organizada, que pretenden afectar la seguridad y la tranquilidad de los Ibaguereños. Las investigaciones que adelanta nuestro personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, siempre buscan la eficiencia con el objetivo de que estos actores criminales queden tras las rejas.” Puntualizó el coronel, Diego Mora Muñoz, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.