DATT invita a denunciar abusos de tarifas por asistente virtual Catalina

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) hace un llamado a la ciudadanía y a los visitantes de la ciudad para que reporten cualquier cobro irregular por parte de conductores de taxi. En las últimas semanas se han recibido quejas relacionadas con abusos en las tarifas, lo que afecta directamente la confianza en el servicio y la movilidad segura de todos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las tarifas oficiales, el DATT habilitó una línea de denuncias a través de la asistente virtual Catalina. Los ciudadanos podrán reportar cualquier irregularidad escribiendo al WhatsApp 323 319 0810, donde se atenderán los casos de manera rápida y confidencial aportando fotografía de la placa del taxi, conductor que aparece en la tarjeta de operación, que debe estar en lugar visible del vehículo, el día, la hora, el recorrido solicitado y el monto excesivo.

“Para evitar abusos, desde el DATT estaremos haciendo visible en puntos estratégicos de la ciudad un QR donde estará disponible el Decreto de las tarifas estipuladas, queremos que en esta temporada los cartageneros y turistas se lleven la mejor impresión de la ciudad y que se puedan transportar de manera segura y confiable”, dijo José Ricaurte, director del DATT.

Cabe destacar que las tarifas del servicio de taxis en Cartagena están establecidas en el Decreto 0765 de 2025, expedido en marzo del mismo año. Esta normativa fijó la carrera mínima en $10.800 y estableció un recargo nocturno de $1.000, aplicable entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Las tarifas fueron definidas con base en el IPC y estudios de costos operativos, con el objetivo de mantener un equilibrio justo y sostenible en la prestación del servicio.

El Distrito de Cartagena ha venido desarrollando diferentes espacios de diálogo y concertación con el gremio de taxistas, que buscan mejorar las condiciones sociales y económicas como: definición de las zonas de estacionamiento, procesos de formación, condiciones adecuadas en la estación de taxis del aeropuerto, fortalecimiento a la seguridad para prestación del servicio, así como planes de saneamiento relacionadas con la carpeta vehicular.

El DATT invita a los conductores de taxi a ser embajadores de la ciudad, garantizando un servicio respetuoso, transparente y ajustado a la normatividad vigente para residentes y turistas.

Asimismo, la entidad continuará realizando controles operativos en diferentes sectores de Cartagena con el propósito de garantizar el orden y la formalidad en los servicios.

El compromiso es conjunto: con la colaboración de la ciudadanía, la acción institucional y los conductores de taxi, Cartagena avanza hacia un sistema de transporte más seguro, justo y confiable.