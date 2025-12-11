Dapre publica la hoja de vida de Andrés Camilo Hernández en medio de polémicas

Medellín, Antioquia

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Andrés Camilo Hernández Ramírez, quien se postuló al cargo de Gestor de Comunidades y Medios Digitales, código 2240 grado 05, según el registro oficial divulgado este 10 de diciembre de 2025 a las 19:16.

La publicación se conoce en medio de las controversias que han rodeado al exfuncionario, cuyo nombre ha sido objeto de fallos, denuncias y cuestionamientos públicos durante los últimos meses. En la plataforma de aspirantes del Estado, vinculado al proceso administrativo del Dapre, entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República.

La divulgación de su hoja de vida genera atención debido a los antecedentes que han marcado la trayectoria reciente de Hernández. El Consejo de Estado anuló su nombramiento como cónsul en México por incumplir requisitos legales y por existir funcionarios de carrera con mejor derecho. La decisión hizo parte de una cadena de decisiones judiciales que también señaló deudas pendientes con la Cancillería por gastos no autorizados y obligaciones económicas que superaban los montos reportados en su defensa.

A estas determinaciones se sumaron denuncias de acoso laboral y presunto maltrato contra funcionarios del consulado, reseñadas por distintos medios nacionales, así como la controversia por su intento de regresar al cargo diplomático pese a órdenes judiciales en contra.