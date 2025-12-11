Consternación por el homicidio de un menor de 17 años en Fresno, Tolima

Tolima

Sobre las 7:00 de la noche del miércoles 10 de diciembre se presentó un ataque armado que alteró la tranquilidad de Fresno, municipio ubicado en el norte del Tolima. Se trató de un sicariato cometido en el barrio La Gruta, sector de la variante que conduce hacia el Alto de Letras.

La víctima fue un menor de edad de 17 años, aún pendiente por identificar, quien se encontraba al interior de su vivienda y fue atacado por un hombre que llegó al sector en una motocicleta.

“Fue impactado con disparos de arma de fuego un adolescente de 17 años, quien pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas. Es de anotar que, según las primeras informaciones obtenidas en el lugar de los hechos, el agresor sería un hombre que se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje”, indicó el mayor Miguel Ángel Arce, comandante del Distrito Policía de Honda (e).

El agresor huyó por la vía que conduce hacia el corregimiento de Padua, municipio de Herveo. “A esta hora el hecho es materia de investigación por parte de un equipo especial de policía judicial, por lo que se invita a la comunidad a aportar información que lleve a la ubicación y captura del responsable”, agregó el mayor Arce.

En los últimos días, las autoridades revelaron que el orden público en el norte del Tolima se ha visto deteriorado por una aparente confrontación entre bandas de microtráfico por el control territorial.