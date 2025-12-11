Carmen Julia Miranda oficializa candidatura a la Cámara con aval de los verdes

Con una trayectoria de más de dos décadas al servicio de las comunidades, la médica cirujana y gestora en salud pública Carmen Julia Miranda Morales, oficializó hoy su inscripción como candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, con el aval del Partido Alianza Verde.

En el tarjetón ocupará el número 102, siendo la segunda candidata de la lista.

Para Miranda, este número es también un mensaje de posibilidad: 102 oportunidades para Bolívar, 102 razones para creer en un territorio que puede transformarse y 102 caminos para crecer con liderazgo, experiencia y visión de futuro.

Nacida en Cartagena y formada en instituciones públicas, la trayectoria de Miranda incluye más de 20 años de experiencia en dirección, auditoría y mejoramiento del sistema de salud, la Secretaría de Salud de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

También fue secretaria de Salud de Clemencia, desde donde impulsó procesos de modernización institucional, participación comunitaria y fortalecimiento de la atención primaria con enfoque territorial.

Además de su labor en salud, Carmen Julia ha liderado procesos culturales, ambientales y sociales desde la Corporación Buen Vivir, promoviendo el patrimonio cultural de Bolívar, el liderazgo de mujeres y jóvenes, y la construcción de un desarrollo territorial sostenible. Su candidatura recoge la visión integral de una política que nace de la gente, que reconoce la cultura como motor, el ambiente como prioridad y la mujer como protagonista del cambio.

“Después de tantos años trabajando con las comunidades, comprendí que muchas de sus necesidades no encuentran eco en los niveles nacionales donde se toman las decisiones. Este es el momento de llevar la voz del territorio al Congreso, con responsabilidad, preparación y resultados”, afirmó Miranda.

Subrayó además que su paso al escenario legislativo responde a un llamado ciudadano y a la urgencia de sumar liderazgos femeninos cercanos, confiables y con experiencia probada, capaces de transformar instituciones con disciplina, ética y empatía.

Entre sus principales banderas legislativas se destacan la protección y bienestar de las mujeres, la salud con equidad y calidad, la educación para el desarrollo —con énfasis en formación para el trabajo y escuelas comunitarias integrales— y una agenda robusta en cultura y ambiente orientada a preservar los ecosistemas de Bolívar y fortalecer las expresiones culturales que han sostenido la identidad del departamento.

Miranda afirma que lo que diferencia su candidatura es la coherencia entre su discurso y su trayectoria:

“No es una aspiración improvisada. He recorrido por años los territorios de Bolívar acompañando procesos culturales, ambientales y sociales. Conozco las necesidades, las fortalezas y el potencial de nuestras comunidades. Esta candidatura es la oportunidad de llevar ese trabajo más lejos y convertirlo en políticas y proyectos que generen resultados para la gente”.