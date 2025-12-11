Autoridades evalúan apertura de un cuarto sendero turístico en Ritacuba Negro tras reciente nevada

Parques Nacionales y la Alcaldía de Güicán avanzan en los estudios y trámites para habilitar oficialmente el cuarto acceso al glaciar.

Güicán

La reciente nevada en la Sierra Nevada de Güicán ha reactivado el interés turístico y llevó a las autoridades locales a considerar la apertura de un cuarto sendero en el sector de Ritacuba Negro. Así lo confirmó el secretario de Fomento de Güicán, Nairo Duarte, quien destacó que la Administración Municipal y Parques Nacionales ya trabajan en los trámites respectivos.

Duarte aseguró que las condiciones climáticas han favorecido el proceso y resaltó el valor natural del lugar: “Agradecemos esa maravilla de clima y ese regalo que nos da Dios con esta nevada. Para que lo tengan claro, la Sierra tiene tres senderos y próximamente cuatro”, expresó.

El funcionario explicó que el nuevo camino se habilitaría por el sector conocido como Tacuba Negro: “Estamos intentando la legalización y apertura de un nuevo sendero. Es bastante provechoso a la vista de los turistas, un poco menos exigente que los otros tres, pero igualmente muy bonito. Ojalá en los primeros días de enero estemos dando su apertura”, señaló.

#REGIONES Por más de 12 horas cayó nieve en el Nevado de El Cocuy, cubriendo zonas como el Púlpito del Diablo (Lagunillas), la Laguna Grande de la Sierra y el Ritacuba Blanco. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/kbAN3BYmat — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 7, 2025

Actualmente, los visitantes suelen iniciar su recorrido por el sendero de Ritacuba, mientras que la capacidad de carga autorizada para cada ruta se mantiene en 79 personas diarias para Tacuba, 114 para el Púlpito y 123 para Laguna Grande, según estudios previos.

El ingreso a la Sierra Nevada inicia a las 5:30 a. m. y está regulado por estrictos controles. Los turistas deben regresar si no alcanzan el glaciar antes de la 1:00 p. m., conforme a las normas de Parques Nacionales. Además, el costo de entrada varía según el origen del visitante, y cada persona debe adquirir un seguro obligatorio de 12.000 pesos.