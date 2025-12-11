Aura Camargo busca una curul especial por Bolívar a la Cámara de Representantes

En un acto llevado a cabo en la Registraduría Especial de Cartagena inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes la lideresa social Aura Camargo Mercado, quien aspira a ocupar una de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Camargo Mercado estuvo acompañada de una delegación de líderes y lideresas sociales de la región de Montes de María y Cartagena, que apoyan su representación en nombre de organizaciones sociales, campesinas, étnicas, pescadores, mujeres, lideres comunales, consejos comunitarios y cabildos indígenas.

A la sede de la Registraduría llegaron líderes rurales de San Juan Nepomuceno, Córdoba Tetón, Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la Baja, San Onofre, Morroa, Los Palmitos y Ovejas, que han acompañado a la candidata en la construcción de una agenda legislativa comprometida con la construcción de paz y el desarrollo de la subregión comprendida por 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre.

“Las víctimas de Montes de María hemos luchado para tener una voz que pueda legislar en favor de soluciones a los problemas estructurales de la región. El estado sigue teniendo grandes deudas en temas como el acceso a la justicia y la reparación integral que nos permita vivir dignamente en un territorio que fue gravemente afectado por el conflicto armado”, dijo Camargo Mercado tras la inscripción de su candidatura.

Entre los puntos de la agenda construida con las comunidades están el saneamiento predial para los Montes de María y la capitalización de la indemnización administrativa que entrega el estado a las víctimas, la cual llega tarde y termina siendo usada para gastos corrientes.

Para esto último propone modificar el Decreto 1084 de 2015 y crear un mecanismo de capitalización de la indemnización que permita destinar parte los recursos de reparación que recibe la víctima a capital que financie proyectos productivos.

Otro punto es crear un fondo de reparación colectiva de ejecución directa a cargo de las víctimas y no de operadores externaos (ONG o Agencias) que no fortalecen el tejido social.

Según la aspirante, en la agenda también está la creación de una ruta de atención prioritaria en salud mental rural, ya que los programas existentes llegan muy poco a las zonas rurales que fueron ampliamente afectadas por el conflicto.

Aura Camargo, un liderazgo que transforma

Camargo es una mujer negra víctima del conflicto armado, que ha dedicado su vida a transformar las realidades de su comunidad. Es sicóloga de formación y diplomada en justicia transicional y diseño de políticas públicas de género de la Universidad del Norte, lo cual le ha permitido abordar los desafíos de su región desde una perspectiva integral.

Es coordinadora de la Ruta del Cimarronaje del Caribe colombiano y ha participado activamente en la Red de Mujeres del Caribe-RMC, la Fundación Paz Verde Montes de María y las Ágoras de Mujeres.

Esta experiencia la convierten en una voz poderosa en la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Las Curules de Paz

La Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) constituyen una figura reciente de la democracia colombiana orientada a ampliar la representación política en aquellos municipios históricamente afectados por el conflicto armado a través de la asignación de 16 escaños en la Cámara de Representantes.

Su naturaleza es transitoria y su implementación fue posible a partir de 2022 tras una sentencia de la Corte Constitucional que validó su difícil trámite por el Congreso.

Vigente hasta 2030, este mecanismo contiene varias particularidades que expresan la visión del Acuerdo Final de Paz en materia de participación política y frente a la superación del conflicto en Colombia.