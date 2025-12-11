Aplazada consulta popular que convertiría en municipio a San Basilio de Palenque

El 30 de noviembre del 2025 se votaba la consulta popular que convertiría al hoy corregimiento de San Basilio de Palenque, como el municipio 45 (más dos distritos) en el departamento de Bolívar.

Este proceso democrático debió suspenderse mediante el Decreto 1400 del 28 de noviembre, toda vez que no ha surtido todos los términos correspondientes la consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior, cuyo resultado es requisito para desarrollar el mecanismo de participación ciudadana contemplado en la constitución.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así las cosas, el año 2026 será clave para definir el futuro de los palenqueros, quienes decidirán si le apuestan a terminar el dominio administrativo que tiene sobre ellos el municipio de Mahates, o continúan en la misma condición.

Lo que ha conocido Caracol Radio es que más allá de volverse o no municipio, la pelea es por quién sería el primer alcalde o alcaldesa del denominado “Primer Pueblo Libre de América”.