Alta demanda por la curul de paz en Norte de Santander

Cúcuta

Uno de los atractivos en el marco de la organización de inscripción de candidatos aspirantes a curul de paz en Norte de Santander, es la alta demanda que tiene ese lugar en el Congreso de la República.

En Norte de Santander las autoridades electorales reportaron la masiva participación de organizaciones sociales que no registra antecedentes pese a este nuevo espacio político.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz alcanzaron la inscripción de tres organizaciones sociales en el corregimiento de La Gabarra, de dos organizaciones de víctimas representados en Caminos de Esperanza las Mercedes y Asociación de Desplazados del Catatumbo.

Así mismo dos organizaciones campesinas reflejadas en el comité de cacaoteros del municipio de El Tarra u una organización de mujeres que también esta en la contienda.

“Todo indica que el Catatumbo tendrá una muy interesante participación en los comicios, y que estará representada por estos grupos sociales” dijo una autoridad electoral.

Una de las líderes participantes dijo a Caracol Radio que “este espacio representa una oportunidad para los territorios y a eso queremos apostarle, a que tengamos voz y voto para reclamar los derechos de las comunidades”.