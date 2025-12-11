Alerta por muertes selectivas en Tibú, Catatumbo

Cúcuta

El asesinato de tres personas en las últimas horas en el municipio de Tibú volvió a encender las alarmas por las muertes selectivas que se vienen generando en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Los hechos que se presentaron en la zona rural sobre el corregimiento de Tres Bocas y Campo Tres donde aparecieron los cuerpos de tres hombres, jóvenes al parecer con varios impactos de arma de fuego.

Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas de estos lamentables hechos que se registran en esa población que tiene la más alta tasa de homicidios en la zona norte del departamento.

En esa subregión se mantiene la confrontación después de diez meses entre grupos ilegales como las disidencias armadas del frente 33 y miembros del Ejercito de Liberación nacional, ELN.

La violencia en ese territorio ha dejado ya más de ochenta y tres mil personas, víctimas del desplazamiento forzado.