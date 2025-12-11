Alcalde Dumek Turbay impulsará el negocio de Wilmer Medina, vendedor de fresas de Bocagrande

Tras un incidente reciente entre limpiadores de vidrio y las autoridades, en el semáforo del edificio Seguros Bolívar en Bocagrande, agentes de la Policía desalojaron a Wilmer Medina, un querido y conocido vendedor de fresas en la zona; por lo que muchos ciudadanos en redes sociales solicitaron que se le apoyara para evitar afectaciones económicas, familiares y sociales.

Por ello, este miércoles, el alcalde Dumek Turbay lo invitó al Palacio de La Aduana para conocerlo y anunciarle que será apoyado de forma integral por la Alcaldía Mayor de Cartagena, para dignificar y formalizar su emprendimiento.

Turbay Paz anunció una entrega de capital semilla a Wilmer Medina y el acompañamiento de la Oficina de Estudios Económicos de la de Hacienda para que fortalezca su labor.

“Le he propuesto a Wilmer que esté en todos los eventos donde esté la Alcaldía, además dignificar su trabajo con un local fijo en el renovado Parque Centenario, el cual será reinaugurado el próximo lunes 15 de diciembre, pero también he quedado con él en que me contará cómo sueña su puesto de trabajo y todo eso será dignificado con un plan de capital semilla”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

De tal manera que, tal como anunció el alcalde Turbay, Wilmer ahora tendrá presencia en eventos como el Festival del Pastel, Festival del Frito, Festival del Dulce, entre otros.

El plan es que Wilmer Medina tenga un puesto de trabajo, con todas las herramientas para su labor. Además, Wilmer piensa contarles a los cartageneros, turistas nacionales e internacionales su historia de vida, además de vender fresas, Wilmer busca acercarse más a las personas que visiten su negocio.

“Estoy muy agradecido con el alcalde Dumek, es una bendición de Dios, es muy emocionante saber que apoya emprendimientos y emprendedores y estoy muy feliz de saber que no estaré vendiendo en un semáforo, sino vendiendo en un propio negocio”, dijo Wilmer.

Capital semilla desde Secretaría de Hacienda

El capital semilla es la financiación inicial que se otorga a una empresa en su etapa temprana para cubrir gastos como el desarrollo de productos, estudios de mercado o validación del modelo de negocio.

Este tipo de inversión es crucial para que los emprendimientos puedan dar sus primeros pasos y crecer hasta generar su propio flujo de caja o atraer futuras inversiones.

El propósito es cubrir los gastos iniciales de una empresa, como la creación de prototipos, la validación del modelo de negocio y los primeros pasos operativos.