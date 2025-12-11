Aguas de Cartagena detectó conexiones fraudulentas en lavaderos del sector La María

Las irregularidades corresponden a lavaderos, en los cuales se evidenció la manipulación indebida del sistema de suministro mediante bypass para eludir el registro real del consumo de agua.

Aguas de Cartagena rechaza categóricamente estas prácticas ilícitas que afectan la sostenibilidad del servicio, generan pérdidas económicas y perjudican a la comunidad en general.

La empresa además de haber realizado las acciones operativas en terreno, iniciará los procesos administrativos y sancionatorios correspondientes, conforme a las normativas aplicables sobre defraudación de fluidos.

La compañía reitera su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la equidad en la prestación del servicio, e invita a los usuarios a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier irregularidad relacionada con el uso no autorizado del agua.