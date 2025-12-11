Aerolínea JetBlue reactivó ruta directa entre Fort Lauderdale y Cartagena

Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano para las aerolíneas internacionales.

JetBlue anunció la reactivación de su ruta directa entre Fort Lauderdale y Cartagena, un servicio que comenzó a operar y que estará disponible durante todo el año, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

La decisión de abrir esta operación responde al creciente interés por Cartagena como destino turístico, cultural y de negocios. Para JetBlue, la Heroica no solo ofrece un alto potencial de demanda, sino también un atractivo diferencial en la región Caribe.

Actualmente, la aerolínea opera vuelos directos desde Nueva York–JFK hacia Cartagena, y esta nueva conexión desde Fort Lauderdale se convierte en su segunda ruta hacia la ciudad, ampliando las alternativas para los viajeros tanto del sur de la Florida como del noreste de Estados Unidos.

“Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en Colombia con el regreso de nuestro servicio entre Fort Lauderdale y Cartagena”, afirmó Mónica Cordeiro, gerente regional para Latinoamérica de JetBlue.

“Con esta ruta, Cartagena ahora está conectada con dos ciudades de JetBlue, Nueva York-JFK y Fort Lauderdale, lo que brinda a los clientes opciones aún más convenientes para descubrir esta joya del Caribe, conocida por su rica historia, vibrante cultura local y espectaculares paisajes costeros. Fort Lauderdale sigue siendo uno de los centros de operaciones más importantes de JetBlue hacia Latinoamérica y el Caribe, y este nuevo servicio refuerza aún más nuestro compromiso de conectar a los viajeros en toda la región con nuestras tarifas bajas y una experiencia a bordo galardonada”.

La operación se realizará en aeronaves Airbus A320, reconocidas por ofrecer el mayor espacio para las piernas en clase económica dentro de la industria estadounidense, además de Fly-Fi gratuito, entretenimiento en pantalla individual y refrigerios de cortesía.

“La reactivación de esta ruta por parte de JetBlue fortalece la conectividad internacional de Cartagena y abre nuevas oportunidades para atraer más visitantes. Cada nueva conexión aérea impulsa la economía local, beneficia al sector turismo y nos permite seguir posicionando a la ciudad como un destino competitivo en el país”, anota Carlos Cuartas, gerente de OINAC, operadora del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

JetBlue destacó además que esta ruta se integra a su estrategia regional de expansión y refuerza su red VFR (Viajes para Visitar a Familiares y Amigos), una de las más relevantes para el mercado colombiano.

Con esta ruta, Cartagena suma una nueva opción de acceso aéreo directo desde Estados Unidos, fortaleciendo su atractivo internacional y consolidándose como un destino estratégico dentro de la red global de JetBlue.

“Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, a lo largo del año hemos dado buenas noticias a Cartagena y a Colombia. La conexión con Fort Lauderdale se suma a las recientes rutas de temporada con Toronto y Montreal, en Canadá; Zúrich, en Suiza; Milán, en Italia; y Katowice, en Polonia. Aquí estamos construyendo infraestructura para el presente de Cartagena”, concluye Carlos Cuartas.