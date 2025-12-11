256 Mujeres emprendedoras de Cartagena recibieron certificación con “Impulso Violeta”

En una emotiva ceremonia realizada en el Centro Recreacional El Edén, más de 250 mujeres emprendedoras de Cartagena recibieron su certificación en presencia de la Gestora Social del Distrito, Liliana Majana, tras culminar con éxito su proceso formativo con el programa Impulso Violeta 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como objetivo principal Impulsar la autonomía económica, promover la generación de ingresos y la formación de los negocios de las mujeres en la ciudad.

“Hoy celebramos el talento y la dedicación de más de 250 mujeres que decidieron creer en sí mismas y apostar por nuevas oportunidades. Impulso Violeta es un camino que han recorrido con disciplina y pasión, convirtiendo el aprendizaje en una herramienta para transformar sus vidas y las de sus familias. Desde la Alcaldía seguiremos trabajando para que más mujeres tengan oportunidades reales para crecer, emprender y soñar en grande.” Afirmó Liliana Majana, Gestora Social.

Las beneficiarias participaron en capacitaciones prácticas y especializadas en seis áreas de formación recibiendo, además, kits para poner en marcha sus negocios

• Gastronomía: 60 mujeres certificadas en este oficio recibieron una licuadora, juego de moldes y bandejas para hornear, juego de ollas, sartenes y cuchillos, tazas y cucharas medidoras, entre otros.

• Blower y peinado: 36 mujeres certificadas en esta categoría recibieron: 1 Secador de cabello, Kit tres cepillos, Plancha de cabello, Bolso de estilista.

• Manicure y pedicure: 38 mujeres certificadas en este campo les otorgaron 15 Set Esmaltes surtidos, 15 Set de esmaltes semi permanentes, 2 Alicate, 2 Cortaúñas, 2 Set de Lima, 2 Paños de uñas sin pelusa, 2 Limas de 180/100, 1 Kit uñas acrílicas y 1 Bolso de manicura y pedicura, entre otros.

• Mesa y bar: 43 mujeres certificadas en esta categoría recibieron 1 Coctelera set Boston, 1 Cuchillo, 1 Pinza de Coctelería, 1 Cuchara medidora, 1 Machacador Plástico, 1 Pourer (Dosificador de botellas), 1 Destapador Clásico, 1 Cuchara de coctelería, 1 Colador de malla fina, 1 Tabla Picar, 1 Delantal bordado con logo del programa, 1 Tula o Bolsa para utensilios, entre otros.

• Técnica de masajes: 39 mujeres certificadas en este oficio les otorgaron 5 Sabana color, 1 Aceite de coco X 500, 1 Exfoliante de coco X 500, una caja de Tapabocas , 1 Crema hidratante X 1000, 1 Recipiente y 1 Camilla portátil (fabricada en aluminio tapizado sintético tipo cuero, con ruedas, manija plástica y sistema mecánico para plegado en forma de maleta).

• Trenzado, cejas y pestañas: 40 mujeres certificadas en esta categoría recibieron 5 Kanekalón tradicional, 4 Paquetes X 4 moños kanekalón liviano y antialérgico, 3 Paquete de rizos crochet X 3 moños, 5 Lápiz blanco, 5 Pigmento Bigen #47, 9 Paquete de pestañas normales, 9 Paquete de pestañas rusas, 1 Gel de 130 gr, 1 Kit peinilla para diseños de trenzas, 1 Tijera, 1 Gorro en satín, 1 Espuma antifriz, 1 Paquete de brocha y cepillo para cejas, 1 Copa, 2 Corrector, 3 Pega de pestañas, y 1 Espuma de limpieza, entre otros.

Una de las beneficiarias manifestó la importancia de este logro en su vida familiar y económica:

“Vengo del barrio El Pozón y hago parte de la ruta de manicura y pedicure. Quiero dar las gracias a Impulso Violeta por esta ayuda, por abrirnos un camino y darnos ese impulso para emprender y ser aún más resilientes. Estoy muy contenta.”, comentó Lorena Pérez, beneficiaria de Impulso Violeta.

Las participantes provienen de diferentes localidades, así como de la zona corregimental e insular, consolidando un proceso que abarcó diversos territorios y permitió llegar a mujeres con realidades y necesidades formativas distintas.

“Impulso Violeta es más que formación: es una plataforma para que ellas puedan construir estabilidad, independencia y nuevos sueños. Aquí estamos para impulsarlas y apoyarlas en este camino de crecimiento”, expresó Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

El proceso de formación incluyó rutas de formalización, alfabetización financiera, cultura del ahorro y orientación para el fortalecimiento de unidades productivas, permitiendo que cada mujer proyecte su emprendimiento con mayor estrategia y sostenibilidad.