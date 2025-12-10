Un conductor fue capturado por agredir a un agente de tránsito en Ibagué

Ibagué

El secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó que un hombre que conducía una motocicleta en contravía por el sector de La Samaria fue requerido por un agente de tránsito y durante el procedimiento de verificación, el conductor reaccionó de forma violenta y agredió físicamente al funcionario.

“En el sector de la intersección de la calle 93 un agente de tránsito fue agredido al requerir a un motociclista, el agente resultó lesionado, rechazamos todo acto de violencia en contra de los agentes de tránsito, estamos en la vía para salvar la vida de los ibaguereños”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, por una rápida reacción de la Policía, se procedió con la captura del agresor, quien deberá responder ante la ley por agresión a servidor público.

“Rechazamos con contundencia cualquier agresión contra quienes cumplen su labor. Invitamos a la ciudadanía a mantener un comportamiento respetuoso y, ante cualquier inconformidad, acudir a los canales institucionales y no a la violencia”, dijo Rodríguez.

Caracol Radio conoció que tras la detención de esta persona fue judicializado y deberá afrontar el proceso judicial “Muy seguramente lo llevará a la cárcel por esta conducta de intolerancia, el llamado a los ibaguereños es a tener un excelente comportamiento y utilizar los canales de denuncia para evitar este tipo de circunstancias”, puntualizó el funcionario.